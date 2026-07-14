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La competencia por el cliente digital impulsa la llegada de Boomit a Centroamérica

La firma especializada en growth marketing para banca y fintech anunció su expansión regional en un contexto marcado por el crecimiento de los servicios financieros digitales y una competencia cada vez más intensa por captar y retener clientes a través de canales digitales.

Por: Revistaeyn.com La acelerada digitalización de los servicios financieros está modificando la forma en que bancos, fintech y plataformas de pago compiten por nuevos clientes en América Latina. Si hace algunos años la diferenciación dependía principalmente de la oferta de productos, hoy la capacidad para adquirir, convertir y fidelizar usuarios de manera eficiente se ha convertido en un factor estratégico para el crecimiento del sector. En ese contexto, la firma especializada en performance y growth marketing Boomit, parte del grupo Domus Global, anunció el inicio de sus operaciones en Centroamérica mediante una representación regional encabezada por un socio estratégico local.

La empresa llega con experiencia en proyectos desarrollados para instituciones financieras de América Latina, Europa, Asia y Norteamérica, con el objetivo de acompañar a bancos, fintech y productos financieros digitales en estrategias orientadas a optimizar la adquisición de clientes mediante el uso de datos e inteligencia artificial.

Un mercado que gana atractivo

La expansión responde al crecimiento que experimenta el ecosistema financiero digital en la región. Durante 2025, las empresas fintech concentraron el 61% de la inversión de capital de riesgo en América Latina, mientras que, solo en el tercer trimestre, la inversión captada por el sector aumentó un 82% respecto al mismo período del año anterior. A la vez, la inclusión financiera continúa avanzando. De acuerdo con el Global Findex 2025 del Banco Mundial, el 70% de los adultos latinoamericanos ya posee una cuenta en una institución financiera, aunque mercados como Guatemala todavía presentan importantes oportunidades de crecimiento, con niveles de bancarización cercanos al 38%. Este escenario está trasladando buena parte de la competencia hacia los canales digitales, donde la eficiencia para captar nuevos usuarios puede convertirse en una ventaja competitiva.

Más allá del marketing tradicional

El crecimiento de las fintech y de los servicios financieros digitales también ha impulsado nuevas metodologías de captación de clientes. A diferencia del marketing tradicional, orientado principalmente a generar visibilidad de marca, el growth marketing combina análisis de datos, experimentación continua, automatización e inteligencia artificial para optimizar todo el recorrido del usuario, desde el primer contacto con una campaña hasta la apertura de una cuenta, la aprobación de un crédito o la contratación de un producto financiero.

En industrias altamente reguladas como la banca, donde cada nuevo cliente implica procesos de validación, conocimiento del usuario (KYC), cumplimiento normativo y seguimiento comercial, mejorar la eficiencia de ese proceso puede representar una ventaja relevante tanto en costos como en velocidad de crecimiento. Según la compañía, su metodología integra estrategia comercial, arquitectura de datos y optimización publicitaria para vincular las inversiones en marketing con indicadores concretos de negocio.

Experiencia en instituciones financieras

Entre los proyectos desarrollados por Boomit figuran implementaciones con instituciones financieras de distintos mercados latinoamericanos. La firma reporta que trabajó con la fintech mexicana Monific, especializada en inversión inmobiliaria; con Produbanco, de Ecuador, perteneciente al Grupo Promerica; y con la billetera digital peiGo, también en Ecuador, en proyectos relacionados con adquisición de clientes y fortalecimiento de canales digitales. La expansión hacia Centroamérica será coordinada por Ricardo Trejos, quien asumirá la representación regional de la compañía.

Una tendencia que gana espacio