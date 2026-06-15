Banca enfrenta cuatro fuerzas que ponen en juego el control de los clientes

Finanzas

La incorporación de la IA agentica, así como los activos digitales y las stablecoins, son una revolución tecnológica que facilita que los clientes minoristas y corporativos tengan operaciones bancarias sin necesidad de bancos.

Por revistaeyn.com Aunque la banca viene gozando de buenos resultados, hay algo de escepticismo sobre si estos años exitosos han servido para crear valor en el largo plazo. En general, los bancos se han adaptado bien a las dinámicas geopolíticas, no obstante, la industria enfrenta al menos cuatro desafíos crecientes que están poniendo en juego la relación con los clientes. Las estrategias de precisión continúan siendo la norma: soluciones hiperpersonalizadas, predicciones, análisis de grandes volúmenes de datos y expansión de servicios a clientes no bancarizados.

Sin embargo, en el avance de su Revisión Anual de la Industria Bancaria 2026 McKinsey & Company identificó la necesidad de que estas estrategias se desarrollen y ejecuten a mayor velocidad, para igualar la rapidez de desarrollo tecnológico y ofrecer valor a sus clientes que pueda garantizar su permanencia. En primer lugar, el avance de los neobancos es un gran desafío. Tanto Nubank en América Latina como Revolut en Europa siguen ganando terreno y han roto la frontera entre crecimiento y rendimiento. A medida que han crecido, han desarrollado una gama completa de productos y servicios bancarios, desde tarjetas de crédito hasta cuentas corrientes y de ahorro, transferencias de dinero y servicios para empresas. La banca privada, las hipotecas y los préstamos corporativos están en camino. Los neobancos tienen éxito gracias a una base tecnológica más sólida y a un menor costo de servicio al cliente. Al mismo tiempo, una nueva generación de fintechs maduras se está quedando con el 17 % de los ingresos del sector y van por más (en 2021 apenas llegaban al 10 %). Siguen creciendo en tamaño y masa crítica y reportan ingresos saludables.