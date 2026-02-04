Tres claves de comunicación para triunfar en una entrevista de trabajo

Por revistaeyn.com
Se necesita tener las habilidades adecuadas para hacer el trabajo que espera conseguir. Pero la capacidad para comunicar que las tiene — y puede usarlas para ayudar a su posible empleador a tener más éxito — es igual de importante.
"Las cosas que nos hacen buenos comunicándonos también nos hacen muy, muy atractivos en una entrevista", dice Charles Duhigg, autor de tres libros sobre productividad, hábitos y comunicación.
Duhigg compartió tres consejos de comunicación que los candidatos deberían llevar en práctica en sus próximas entrevistas de trabajo para conectar con la persona y causar una mejor impresión.
1. Dar respuestas auténticas Los entrevistadores saben que los candidatos están deseosos de impresionar. Pero si sus respuestas a las preguntas de entrevista suenan demasiado pulidas o prefabricadas, podría estar haciéndose un mal favor.
"Saben que estás actuando; saben que estás ahí para intentar conseguir un trabajo", dice Duhigg. Pero cuanto más podamos "transmitir genuinamente quiénes somos", más posibilidades tendrá el empleador de "ver si realmente tendremos éxito ahí".
Responder a las preguntas de forma genuina pero diplomática puede ayudar a destacar, añade. "El entrevistador recordará esa respuesta", dice. "La mejor comunicación es la más genuina."
2. Hacer preguntas "Piense en cuántas personas van a una entrevista y la persona les pregunta: '¿Tienes alguna pregunta para mí?' y la pregunta que hacen es completamente predecible", dice Duhigg.
Los mejores comunicadores suelen "hacer muchas más preguntas" que sus compañeros, dice Duhigg. Para los candidatos, eso puede significar preguntar a un entrevistador cómo entró en ese sector o cuál es su parte favorita de trabajar allí.
3. Imitar su lenguaje corporal Algunas de las comunicaciones más importantes son silenciosas. Se puede ser muy revelador y reflejar cosas como la postura, los gestos y las expresiones de su entrevistador puede hacerle un candidato más atractivo para el puesto.
Eso puede ser tan simple como devolverle la sonrisa cuando sonríe durante la conversación o notar cuando se inclina y hacer lo mismo.
"Cuanto más preparados y cómodos estemos haciéndolo, mejor irá esa entrevista", dice Duhigg.
Con información de CNBC