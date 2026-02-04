Empresas & Management

Tres claves de comunicación para triunfar en una entrevista de trabajo

El experto Charles Duhigg compartió tres consejos de comunicación que los candidatos deberían llevar en práctica en sus próximas entrevistas de trabajo para conectar con la persona y causar una mejor impresión.

Por revistaeyn.com Se necesita tener las habilidades adecuadas para hacer el trabajo que espera conseguir. Pero la capacidad para comunicar que las tiene — y puede usarlas para ayudar a su posible empleador a tener más éxito — es igual de importante. "Las cosas que nos hacen buenos comunicándonos también nos hacen muy, muy atractivos en una entrevista", dice Charles Duhigg, autor de tres libros sobre productividad, hábitos y comunicación.

Duhigg compartió tres consejos de comunicación que los candidatos deberían llevar en práctica en sus próximas entrevistas de trabajo para conectar con la persona y causar una mejor impresión. 1. Dar respuestas auténticas Los entrevistadores saben que los candidatos están deseosos de impresionar. Pero si sus respuestas a las preguntas de entrevista suenan demasiado pulidas o prefabricadas, podría estar haciéndose un mal favor. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE "Saben que estás actuando; saben que estás ahí para intentar conseguir un trabajo", dice Duhigg. Pero cuanto más podamos "transmitir genuinamente quiénes somos", más posibilidades tendrá el empleador de "ver si realmente tendremos éxito ahí". Responder a las preguntas de forma genuina pero diplomática puede ayudar a destacar, añade. "El entrevistador recordará esa respuesta", dice. "La mejor comunicación es la más genuina."