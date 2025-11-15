Empresas & Management

¿Fue sustituido en su trabajo por la IA? Esto es lo que debe hacer a continuación

En un mercado laboral en transformación acelerada, adaptarse es fundamental. Comprender dónde se ubican las oportunidades, identificar habilidades cercanas y adoptar herramientas de IA como aliadas, no como amenazas, puede marcar la diferencia entre quedarse atrás y avanzar con el cambio tecnológico.

Por revistaeyn.com El 2025 ha consolidado una tendencia que ya venía gestándose en los últimos años: miles de trabajadores están siendo desvinculados mientras las grandes corporaciones adoptan tecnologías de inteligencia artificial (IA) para automatizar procesos y reducir costos. Lo que antes parecía un fenómeno aislado, hoy domina el panorama laboral global. Solo en octubre, Amazon anunció la salida de 14.000 empleados corporativos, justificando la medida en sus fuertes inversiones en áreas estratégicas, entre ellas la IA. Un mes antes, el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, admitía que la firma había recortado 4.000 puestos vinculados al servicio al cliente, asegurando que las herramientas de inteligencia artificial pueden realizar hasta la mitad de las tareas que ejecutaban esos equipos.

En medio de este contexto incierto, quienes han perdido su empleo debido —o presuntamente debido— a la IA se preguntan cuáles deberían ser sus próximos pasos. Para algunos, la opción es reinsertarse en el mismo rubro; para otros, reinventarse y fortalecer sus capacidades será indispensable. Fabian Stephany, profesor asistente del Oxford Internet Institute, subraya que antes de actuar conviene analizar la causa real del despido. Algunos empleadores, afirma, utilizan la IA como “excusa conveniente”. La reducción de personal podría obedecer a errores de contratación, ajustes financieros o un clima económico adverso, sin estar directamente relacionada con la automatización. Entender ese contexto es clave para decidir el siguiente movimiento. Si el puesto no desaparece realmente por la irrupción de la IA, buscar una posición equivalente en otra organización puede ser suficiente. Pero cuando el rol comienza a perder relevancia por la introducción de tecnologías inteligentes, la recomendación es clara: es momento de actualizarse.