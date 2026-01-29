Ganancias de Meta cayeron 3 % en 2025 por el plan fiscal de Trump

La empresa se anotó un cargo de US$25.474 millones relacionado con la implementación del plan fiscal y financiero del Gobierno de Trump, conocido como "el gran y hermoso proyecto de ley", lo que redujo sus ganancias finales.

La tecnológica Meta reportó un beneficio de US$60.458 millones en el ejercicio 2025, un 3 % menos interanual, en parte debido al pago de impuestos por el plan fiscal del presidente estadounidense, Donald Trump.

No obstante, la propietaria de las redes sociales Whatsapp, Instagram y Facebook, que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, aumentó su facturación anual un 22 %, hasta US$200.966 millones, con la publicidad de sus aplicaciones como motor de ingresos.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en un comunicado, consideró que la empresa tuvo "unos sólidos resultados de negocio en 2025" y expresó su disposición a "mejorar la súper inteligencia personal para la gente de todo el mundo en 2026".

En el cuarto y último trimestre del año, la tecnológica tuvo un aumento de beneficio del 9 % interanual, hasta US$22.768 millones, y un aumento de la facturación del 24 %, hasta US$59.893 millones, datos en los que se fijaban los analistas y que superaron las expectativas.

En este periodo, el número de usuarios activos en sus aplicaciones se elevó a 3.580 millones de personas, un 7 % más interanual, y también se incrementaron las impresiones publicitarias (un 18 %) y el precio medio por cada anuncio publicitario (un 6 %).