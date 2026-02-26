Grupo Bimbo baja 8 % su beneficio neto en 2025 pese a ventas récord

Empresas & Management

Por Agencia EFE El mexicano Grupo Bimbo, la mayor panificadora del mundo, reportó un beneficio neto mayoritario de 11.133 millones de pesos (unos US$618 millones) al cierre de 2025, una caída de 8,1 % frente a 2024, pese a un año de desempeño “récord” y ventas históricas en su 80 aniversario. En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa mexicana explicó que el descenso de 8,1 % excluyendo efectos del tipo de cambio y de 11,3 % en pesos del beneficio neto respondió, en especial, al aumento de los costos de financiamiento y a una mayor tasa efectiva de impuestos.

Los resultados se enmarcan en un contexto en el que el desempeño operativo avanzó y la compañía ganó participación de mercado en diversas categorías, de acuerdo con el documento corporativo. En 2025, las ventas netas sumaron 426.952 millones de pesos (unos US$23.720 millones), un alza anual del 4,6 % y de 1,6 % excluyendo efectos del tipo de cambio, apoyado por “una mezcla de precio positiva, la conversión favorable del tipo de cambio y la contribución de adquisiciones recientes”, indicó Bimbo. La utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, entre otros (Uafida) ajustada alcanzó un nivel récord de 59.456 millones de pesos (unos US$3.303 millones), y el margen se expandió 30 puntos base a 13,9 %, el segundo más alto de su historia, según la empresa. La utilidad de operación subió 3 % a 34.146 millones de pesos (casi US$1.897 millones). En su explicación, Bimbo señaló beneficios récord de productividad en Norteamérica por sus iniciativas de transformación, además de menores inversiones en reestructura. Aunque en la comparación anual incidió un beneficio no monetario registrado en el cuarto trimestre de 2024 asociado a planes de pensión multipatronales.