La nueva compañía de la fusión entre Paramount y Warner se llamará Skydance

De acuerdo con el director ejecutivo de Paramount, con el nombre pretenden "otorgar a la compañía resultante una identidad propia", permitiendo al mismo tiempo que las dos compañías siguieran ocupando un lugar destacado.

"Al unirlas, no estamos reescribiendo la historia; estamos dotando a estos estudios emblemáticos de un motor más potente. Juntos somos Skydance: un hogar que prioriza la creatividad y apuesta por una narrativa audaz y de calidad", dijo Ellison en su red social de X.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, anunció que la nueva entidad que se creará por la fusión de la compañía y Warner Bros. Discovery se llamará Skydance.

"Ambos poseen identidades propias, legados extraordinarios y marcas que han conectado con el público durante generaciones. En ningún momento quisimos que una nueva identidad corporativa restara valor, alterara o eclipsara a ninguna de las dos", añadió.

"Honraremos lo que hace especiales a Paramount y Warner Bros., brindando a ambos estudios la oportunidad de crecer, contar más historias magníficas y llevarlas a audiencias aún más amplias en todo el mundo, impulsados ​​por la escala y las capacidades de Skydance", declaró.

Una jueza federal de California aprobó el acuerdo entre Paramount Skydance y los doce fiscales generales estatales que se oponían a la compra de Warner Bros. Discovery, con lo que se despejó el último gran obstáculo judicial para cerrar la operación tras un intenso litigio antimonopolio.

Ambas partes acordaron resolver la demanda antimonopolio que una docena de fiscales generales, liderados por el de California, Rob Bonta, presentaron a finales de julio para impedir la fusión de dos de los más grandes estudios de Hollywood.

La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

El conglomerado de medios fijó de manera provisional para el próximo martes la fecha para cerrar el trato.