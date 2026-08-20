La fusión de Paramount y Warner podría costar 4.500 empleos, según un estudio

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El informe sostuvo que la unión de ambos conglomerados de medios aceleraría el declive de la producción que sufre Los Ángeles, y que ya ha acarreado 52.000 empleos en los últimos cuatro años.

Por Agencia EFE El acuerdo de fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés) podría costar la pérdida de 4.500 puestos de trabajo en la industria de Hollywood, según un estudio elaborado por la consultora CVL Economics. El informe sostuvo que la unión de ambos conglomerados de medios aceleraría el declive de la producción que sufre Los Ángeles, y que ya ha acarreado 52.000 empleos en los últimos cuatro años.

"Si la fusión se concreta, alrededor de 4.500 empleos en cine y televisión en el condado de Los Ángeles podrían perderse durante el período de tres años en que las empresas combinen sus operaciones", indicó el informe, que analizó las consecuencias del acuerdo entre Paramount y WBD en la mayor industria de entretenimiento del mundo. Una década de empleo podrían estar en riesgo, incluyendo 2.661 "empleos indirectos en pequeñas empresas que apoyan la producción, como casas de utilería, imprentas, empresas de transporte y otros proveedores" y otros 3.200 relacionados con la economía local, desglosó el informe. "El impacto económico de perder estos empleos es significativo. En juego: US$1.200 millones en salarios, US$2.700 millones en valor económico, US$4.600 millones en producción comercial total y US$547 millones en ingresos fiscales, incluyendo US$78,6 millones en impuestos locales, la mayoría de los cuales (63 %) provienen de impuestos a la propiedad", precisó.