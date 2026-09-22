Paramount logra acuerdo y allana camino para fusión con Warner Bros.

Empresas & Management

Paramount deberá distribuir 30 películas al año en cines e invertir US$1.500 millones en producción cinematográfica en Hollywood durante los próximos cinco años o pagar una penalización, como parte del pacto.

Por Agencia EFE El conglomerado de medios Paramount Skydance llegó a un acuerdo con un grupo de fiscales estatales para poner fin a una disputa antimonopolio, lo que allana el camino para la compra de Warner Bros. Discovery por US$111.000 millones, según confirmó el fiscal de California, Rob Bonta. Ambas partes acordaron resolver la demanda antimonopolio que una docena de fiscales generales, liderados por el de California, Rob Bonta, presentaron a finales de julio para impedir la fusión de dos de los más grandes estudios de Hollywood.

"Hemos logrado un acuerdo que resuelve nuestras preocupaciones antimonopolio sobre la fusión Warner Bros./Paramount... garantizando una inversión masiva en la producción cinematográfica nacional y estableciendo salvaguardias exigibles para ayudar a mantener competitivos los precios del cable", dijo el fiscal de California, que encabezaba la demanda. Paramount deberá distribuir 30 películas al año en cines e invertir US$1.500 millones en producción cinematográfica en Hollywood durante los próximos cinco años o pagar una penalización, como parte del pacto. Además, se deberá establecer un fondo de US$47,5 millones para los trabajadores afectados por la fusión y restricciones sobre cómo la empresa gestiona las negociaciones de televisión por cable para ayudar a mantener precios competitivos. Bonta aclaró que el acuerdo no constituye un respaldo a la fusión. Sin embargo, los fiscales creen que resuelve las inquietudes antimonopolio de los demandantes.