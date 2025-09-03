Las ofertas de empleo en EEUU disminuyen en julio

Empresas & Management

Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda laboral, bajaron en 176.000 a 7,181 millones en el último día de julio, dijo la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su encuesta mensual de ofertas de empleo y rotación laboral.

Por revistaeyn.com El número de ofertas de empleo en Estados Unidos disminuyó en julio, mientras que las contrataciones y los despidos se mantuvieron estables, según cifras oficiales que los analistas sugirieron que no eran suficientes para descarrilar un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal ampliamente esperado a finales de este mes. Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda laboral, bajaron en 176.000 a 7,181 millones en el último día de julio, dijo la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su encuesta mensual de ofertas de empleo y rotación laboral.

Los economistas habían proyectado que el informe llegaría a 7,380 millones luego de una marca revisada a la baja de 7,357 millones en junio. Los sectores de atención médica y asistencia social registraron las mayores caídas en los puestos vacantes durante el período, seguidos de segmentos como la minería y la tala y el comercio minorista. Sin embargo, la contratación ajustada estacionalmente aumentó en 41,000 en comparación con el mes anterior a 5.308 millones, mientras que la tasa de contrataciones coincidió con el ritmo de junio del 3.3 %. La tasa de trabajadores que renunciaron a sus trabajos y fueron despedidos también igualó la del mes anterior, en la última señal de que los solicitantes de empleo estadounidenses pueden ser más reticentes a buscar nuevas oportunidades y las empresas tienen menos probabilidades de contratar nuevos empleados en medio de una incertidumbre económica más amplia.