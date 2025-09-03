Las ofertas de empleo en EEUU disminuyen en julio

Por revistaeyn.com
El número de ofertas de empleo en Estados Unidos disminuyó en julio, mientras que las contrataciones y los despidos se mantuvieron estables, según cifras oficiales que los analistas sugirieron que no eran suficientes para descarrilar un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal ampliamente esperado a finales de este mes.
Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda laboral, bajaron en 176.000 a 7,181 millones en el último día de julio, dijo la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su encuesta mensual de ofertas de empleo y rotación laboral.
Los economistas habían proyectado que el informe llegaría a 7,380 millones luego de una marca revisada a la baja de 7,357 millones en junio.
Los sectores de atención médica y asistencia social registraron las mayores caídas en los puestos vacantes durante el período, seguidos de segmentos como la minería y la tala y el comercio minorista.
Sin embargo, la contratación ajustada estacionalmente aumentó en 41,000 en comparación con el mes anterior a 5.308 millones, mientras que la tasa de contrataciones coincidió con el ritmo de junio del 3.3 %.
La tasa de trabajadores que renunciaron a sus trabajos y fueron despedidos también igualó la del mes anterior, en la última señal de que los solicitantes de empleo estadounidenses pueden ser más reticentes a buscar nuevas oportunidades y las empresas tienen menos probabilidades de contratar nuevos empleados en medio de una incertidumbre económica más amplia.
Los inversores están siguiendo de cerca una serie de indicadores económicos esta semana, incluida la publicación del importante informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos para agosto el viernes.
Las cifras, junto con la encuesta y un próximo indicador de la contratación del sector privado, estarán entre las últimas disponibles para los funcionarios de la Fed antes de su próxima reunión de política monetaria del 16 al 17 de septiembre.
Con información de Investing