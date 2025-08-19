Empresas & Management

¿Por qué los trabajadores se aferran más a los roles actuales?

Según un estudio, muchos trabajadores dudan sobre su capacidad real para encontrar otra plaza mejor o desconfían de la abundancia de ofertas satisfactorias.

Por revistaeyn.com El fenómeno conocido como “la gran renuncia” ha virado: ahora predominan las decisiones de quedarse, y los especialistas llaman a ese comportamiento "job hugging" —aferrarse al empleo. Consultores de Korn Ferry definen el término como la tendencia a mantener un puesto “con uñas y dientes”. La tasa de renuncias voluntarias —el porcentaje de trabajadores que abandonan su empleo por propia voluntad— se ha mantenido alrededor del 2 % desde comienzos del año, según una encuesta del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Fuera de los primeros días de la pandemia, no se observaba un nivel tan consistentemente bajo desde principios de 2016.

Ese indicador refleja cómo perciben los empleados el mercado laboral, explica Laura Ullrich, directora de investigación económica del Indeed Hiring Lab para Norteamérica. En el escenario actual, muchos dudan sobre su capacidad para encontrar otra plaza o desconfían de la abundancia de ofertas. La cautela distingue el panorama actual del periodo de intensa movilidad laboral de 2021–2022, y está respaldada por sondeos: la proporción de quienes dicen no confiar en que existan “muchos trabajos” subió de cerca del 26% al 38% en tres años, según ZipRecruiter. “Hay estancamiento: contrataciones, renuncias y despidos están en niveles bajos”, señala Ullrich. Matt Bohn, consultor de búsquedas ejecutivas en Korn Ferry, añade que la incertidumbre económica, política y global empuja a la gente a quedarse, igual que inversores nerviosos que prefieren esperar una mejor oportunidad.