Latinoamérica aumenta 6,7% en la demanda de transporte aéreo en agosto

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A escala internacional, la demanda de vuelos cayó 0,9 % interanual en agosto, aunque al excluir a las aerolíneas de Medio Oriente se observa un crecimiento de 1,3 %, reporta IATA.

Por revistaeyn.com Las aerolíneas de América Latina registraron en agosto de 2026 uno de los mejores desempeños entre las principales regiones del mundo, con un crecimiento interanual de 6,7 % en la demanda de pasajeros, de acuerdo con los datos publicados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El resultado regional contrastó con la evolución del mercado global, donde la demanda medida en pasajeros-kilómetro (RPK) disminuyó 0,8 % frente a agosto de 2025. El comportamiento mundial estuvo condicionado principalmente por la fuerte contracción registrada por las aerolíneas de Medio Oriente.

En Latinoamérica, el incremento de la demanda estuvo acompañado por una expansión de 6,4 % en la capacidad, medida en kilómetros-asiento disponibles (ASK). Esta combinación permitió mantener prácticamente estable el nivel de ocupación de las aeronaves, con un factor de carga de 84,8 %, apenas 0,2 puntos porcentuales superior al registrado un año antes. El desempeño de las compañías latinoamericanas también sobresalió frente a otras regiones. Las aerolíneas europeas aumentaron su demanda 2,1 %, mientras que las de Asia-Pacífico reportaron una caída de 0,1%. En Norteamérica, el tráfico disminuyó 1,7 %, en tanto que Medio Oriente experimentó un retroceso de 14,2 %. A escala internacional, la demanda de vuelos cayó 0,9 % interanual en agosto, aunque al excluir a las aerolíneas de Medio Oriente se observa un crecimiento de 1,3 %. La capacidad internacional permaneció sin variación respecto al mismo mes de 2025 y el factor de ocupación se situó en 85%. En el mercado doméstico, el tráfico mundial también mostró una reducción, de 0,5 %, pese a que las aerolíneas incrementaron su capacidad 0,7 %. El factor de ocupación de estos vuelos fue de 85,3%, 1,1 puntos porcentuales menos que un año atrás.