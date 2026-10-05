Musk anuncia que SpaceX cambiará su nombre a “SpaceXSI”

Por revistaeyn.com
Elon Musk dijo que se cambiará el nombre de la compañía a “SpaceXSI”, después de publicar en la plataforma de redes sociales X que habría “No más IA” y que “SI” era mejor.
Musk no precisó cuándo entraría en vigor el cambio.
Los comentarios surgieron después de que una cuenta de X le preguntara a Musk sobre cambiar el nombre a “SpaceXSI”. Musk respondió: “Sí, haremos ese cambio”.
Las declaraciones de Musk se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara el 29 de septiembre una orden ejecutiva que instruye al Gobierno estadounidense a utilizar los términos “Super Intelligence” y “SI” en lugar de “Artificial Intelligence” y “AI”.
La orden define “Super Intelligence” y “SI” como las tecnologías contempladas en la definición legal vigente de inteligencia artificial en Estados Unidos. Asimismo, instruye a las agencias federales a emplear la nueva terminología en sus comunicaciones oficiales, sitios web, informes y documentos de políticas, cuando la legislación lo permita.
La orden también establece que el asesor de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca deberá proponer, en un plazo de 60 días, una legislación que establezca una definición federal de “Super Intelligence” y “SI”.
La medida no exige modificar las regulaciones, contratos, subvenciones ni otros documentos históricos que hayan sido emitidos previamente.