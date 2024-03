Lecciones de un empresario: Fernando Paiz

Desde joven fue exitoso e impulsó nuevas empresas, “algunas fueron de verdad espectaculares, las terminé vendiendo a multinacionales, con buena rentabilidad. Eso me llevó a cometer el error de creer que uno es infalible y que no se puede equivocar”, compartió.

“En los últimos años pasé momentos difíciles y por un momento, se me trabaron las carretas. Fue un periodo muy duro, pero he logrado resolver, vengo saliendo de ese valle, y me quedan muchas lecciones aprendidas, amigos muy fuertemente reestablecidos, los que de verdad me apoyaron cuando tuve problemas”, dijo.



Ahora rompe el silencio en un diálogo honesto con E&N.



“Es de humildad decirlo. Vendí propiedades y negocios para poco a poco ir pagando mis deudas y resolver mis problemas... Hay bancos con los que no pude cumplir. Tuve que regresar después . Pero ya vengo saliendo de todos... sigo activo, invirtiendo y creciendo”.



Paiz está de nuevo en el ruedo de los negocios, con una mejor disciplina y decidido a mantener dos de sus pasiones: el desarrollo inmobiliario y la hotelería, además del retail.