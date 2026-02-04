El Salvador: Camarasal y OPAMSS firman convenio para impulsar el desarrollo sostenible

Por revistaeyn.com
La Camara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el propósito de fortalecer el desarrollo integral, competitivo y sostenible del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mediante una alianza estratégica entre el sector privado y la planificación pública.
Entre los principales compromisos de la gremial se cuenta el impulso a programas de formación, asesoría empresarial, emprendimiento y empleabilidad, así como la facilitación del acceso a mercados nacionales e internacionales.
Por su parte, OPAMSS contribuirá con información técnica y normativa, el desarrollo de estudios de planificación estratégica y la promoción de iniciativas de desarrollo local que fortalezcan la competitividad metropolitana.
El convenio también promueve la gobernanza colaborativa, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre el sector privado, la academia y la cooperación internacional, como ejes clave para el crecimiento económico y la cohesión social del AMSS.
Para el seguimiento y evaluación de los compromisos adquiridos, se conformará un Comité Enlace Interinstitucional, encargado de coordinar acciones, dar seguimiento a los proyectos y proponer mejoras en la implementación del convenio.
El convenio fue firmado por Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, y Luis Eduardo Rodríguez, director ejecutivo de OPAMSS.
"Este acuerdo permitirá articular esfuerzos técnicos e institucionales orientados a la planificación territorial, el fortalecimiento empresarial, la atracción de inversiones, la sostenibilidad urbana y la generación de oportunidades económicas y sociales en el AMSS", indicó Rodríguez.
"Este convenio refleja nuestra convicción de que el desarrollo del país se construye con alianzas sólidas y visión de largo plazo. En Camarasal creemos en la articulación entre el sector público y privado como motor para fortalecer la competitividad empresarial, atraer inversión y generar más oportunidades para el Área Metropolitana de San Salvador y para El Salvador", expresó Escobar.