El Salvador: Camarasal y OPAMSS firman convenio para impulsar el desarrollo sostenible

Por revistaeyn.com La Camara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el propósito de fortalecer el desarrollo integral, competitivo y sostenible del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mediante una alianza estratégica entre el sector privado y la planificación pública. Entre los principales compromisos de la gremial se cuenta el impulso a programas de formación, asesoría empresarial, emprendimiento y empleabilidad, así como la facilitación del acceso a mercados nacionales e internacionales.

Por su parte, OPAMSS contribuirá con información técnica y normativa, el desarrollo de estudios de planificación estratégica y la promoción de iniciativas de desarrollo local que fortalezcan la competitividad metropolitana. El convenio también promueve la gobernanza colaborativa, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre el sector privado, la academia y la cooperación internacional, como ejes clave para el crecimiento económico y la cohesión social del AMSS. Para el seguimiento y evaluación de los compromisos adquiridos, se conformará un Comité Enlace Interinstitucional, encargado de coordinar acciones, dar seguimiento a los proyectos y proponer mejoras en la implementación del convenio.