Empresas & Management

El Salvador: Camarasal y OPAMSS firman convenio para impulsar el desarrollo sostenible

Entre los principales compromisos de la gremial se cuenta el impulso a programas de formación, asesoría empresarial, emprendimiento y empleabilidad, así como la facilitación del acceso a mercados nacionales e internacionales.

  • El Salvador: Camarasal y OPAMSS firman convenio para impulsar el desarrollo sostenible

    El convenio fue firmado por Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, y Luis Eduardo Rodríguez, director ejecutivo de OPAMSS. Foto de cortesía
2026-02-04

Por revistaeyn.com

La Camara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el propósito de fortalecer el desarrollo integral, competitivo y sostenible del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mediante una alianza estratégica entre el sector privado y la planificación pública.

Entre los principales compromisos de la gremial se cuenta el impulso a programas de formación, asesoría empresarial, emprendimiento y empleabilidad, así como la facilitación del acceso a mercados nacionales e internacionales.

Actividad económica de El Salvador repuntó en noviembre impulsada por la construcción

Por su parte, OPAMSS contribuirá con información técnica y normativa, el desarrollo de estudios de planificación estratégica y la promoción de iniciativas de desarrollo local que fortalezcan la competitividad metropolitana.

El convenio también promueve la gobernanza colaborativa, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre el sector privado, la academia y la cooperación internacional, como ejes clave para el crecimiento económico y la cohesión social del AMSS.

Para el seguimiento y evaluación de los compromisos adquiridos, se conformará un Comité Enlace Interinstitucional, encargado de coordinar acciones, dar seguimiento a los proyectos y proponer mejoras en la implementación del convenio.

Las empresas colombianas transitan 2026 en un entorno de incertidumbre, señala Fitch

El convenio fue firmado por Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, y Luis Eduardo Rodríguez, director ejecutivo de OPAMSS.

"Este acuerdo permitirá articular esfuerzos técnicos e institucionales orientados a la planificación territorial, el fortalecimiento empresarial, la atracción de inversiones, la sostenibilidad urbana y la generación de oportunidades económicas y sociales en el AMSS", indicó Rodríguez.

"Este convenio refleja nuestra convicción de que el desarrollo del país se construye con alianzas sólidas y visión de largo plazo. En Camarasal creemos en la articulación entre el sector público y privado como motor para fortalecer la competitividad empresarial, atraer inversión y generar más oportunidades para el Área Metropolitana de San Salvador y para El Salvador", expresó Escobar.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Empresas
|
Planificación
|
Desarrollo Sostenible
|
Convenio
|
Empleabilidad
|
Gobernanza
|
Leticia Escobar
|
El Salvador
|
Cámara de Comercio
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE