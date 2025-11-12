Levi's venderá jeans de US$300 en más tiendas para aprovechar la creciente demanda

Empresas & Management

Levi's, que actualmente vende principalmente mezclilla del mercado medio bajo su gama Red Tab, así como una gama de mercado masivo para tiendas outlet y Walmart, enfrenta un delicado equilibrio para atender tanto a los mercados económicos como a los premium.

Por revistaeyn.com Levi's venderá su nueva línea de jeans de US$300 en más tiendas el próximo año, ya que busca impulsar el crecimiento aprovechando la fuerte demanda de mezclilla premium, dijo el director financiero y de crecimiento, Harmit Singh. Lanzada en Asia a principios de este año, y en alrededor de dos docenas de tiendas en Europa y Estados Unidos desde septiembre, la gama Blue Tab de jeans y camisas de mayor calidad es parte de un impulso continuo para ampliar la marca Levi's y atraer a más mujeres.

"Volvemos con una escala más grande en el 26, porque lo ha hecho muy bien", dijo Singh a Reuters, vestido con una camisa y una chaqueta de la nueva línea inspirada en el denim japonés de orillo más pesado y rígido. En Europa, los jeans Blue Tab se venden por entre 250 y 350 euros (unos US$290-US$410), en comparación con entre 70 y 130 euros para su línea Red Tab. Las chaquetas Blue Tab se venden por unos 700 euros. Levi's, que actualmente vende principalmente mezclilla del mercado medio bajo su gama Red Tab, así como una gama de mercado masivo para tiendas outlet y Walmart, enfrenta un delicado equilibrio para atender tanto a los mercados económicos como a los premium. Si bien la mezclilla premium representa alrededor del 10 % del mercado mundial de mezclilla de aproximadamente US$100.000 millones, está creciendo más rápido que el dígito medio de la categoría de jeans regulares, dijo Singh.

IMPACTO DE LOS ARANCELES

El fabricante de los 501, que reportó ventas de US$6.400 millones el año pasado, había establecido un objetivo de alcanzar US$10,000 millones en ingresos y un margen de ganancias operativas del 15 % para 2027, pero suspendió el calendario durante la pandemia debido a que la alta inflación ralentizó el crecimiento. Los aranceles comerciales del presidente estadounidense Donald Trump han añadido obstáculos adicionales para la compañía, pero tras un crecimiento de ingresos en porcentajes de un solo dígito alto en los últimos trimestres, Singh dijo que la empresa podría estar lista para presentar un nuevo calendario el próximo año.