LG Electronics alcanzó ingresos récord por electrodomésticos, televisores y negocio automotriz

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La compañía informó ingresos consolidados por 23.83 billones de wones, equivalentes a unos US$17,200 millones, así como una utilidad operativa de 1.58 billones de wones, cerca de US$1.140 millones.

Por revistaeyn.com LG Electronics reportó resultados históricos durante el segundo trimestre de 2026, al registrar los mayores ingresos y la utilidad operativa más alta para un segundo trimestre en toda su historia, respaldada por el sólido desempeño de sus divisiones de electrodomésticos, soluciones para vehículos, televisores premium y climatización. La compañía informó ingresos consolidados por 23.83 billones de wones, equivalentes a unos US$17,200 millones, así como una utilidad operativa de 1.58 billones de wones, cerca de US$1.140 millones . En comparación con el mismo período del año anterior, los ingresos crecieron 14,9 %, mientras que la utilidad operativa se disparó 147 %.

LG atribuyó estos resultados al fortalecimiento de su negocio de electrodomésticos, el impulso generado por importantes eventos deportivos internacionales y la expansión sostenida de su división de soluciones para vehículos. La empresa también destacó una mayor participación de productos de alto margen dentro de sus ventas, mejoras en la eficiencia de costos y la implementación de medidas de gestión para enfrentar un entorno macroeconómico y geopolítico complejo. Los negocios dirigidos a empresas (B2B) representaron un componente cada vez más relevante para la compañía. Durante el trimestre, este segmento generó 6.50 billones de wones, equivalentes a unos US$4.690 millones, un incremento interanual de 5 %, lo que representó el 36 % de los ingresos totales. Paralelamente, el negocio de suscripciones de productos y servicios alcanzó 660.000 millones de wones, aproximadamente US$476 millones, también con un crecimiento de 5 %. Entre las divisiones, LG Home Appliance Solution registró ingresos récord por 7.08 billones de wones (alrededor de US$5.100 millones) y una utilidad operativa de 686.000 millones de wones (unos US$495 millones).