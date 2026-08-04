Beneficio neto de Toyota sube un 75,6% en trimestre abril-junio

Por: EFE

El fabricante japonés Toyota registró un beneficio neto de 1,47 billones de yenes (unos US$9.332 millones) en el primer trimestre de su ejercicio fiscal (abril-junio), un 75,6% más interanual, a pesar del auge de competidores chinos de coches eléctricos y la presión de los aranceles estadounidenses.

La ganancia operativa del gigante automotriz bajó un 8,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 1,06 billones de yenes (US$6.732,84 millones) y "mantuvo" así un nivel "comparable" al año anterior, gracias, entre otros, al tipo de cambio de divisa y a la reducción de costos.

Además, los ingresos por ventas aumentaron un 10,4 % interanual hasta los 13,52 billones de yenes (US$87.037 millones), según se desprende del informe financiero publicado este martes, gracias a la fuerte demanda, principalmente a nivel interno, en Japón, y en el continente asiático.

Las ventas de vehículos de Toyota y la firma Lexus descendieron por el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero las ventas de vehículos eléctricos siguen #creciendo de forma constante", enfatizó.

El fabricante destacó que los vehículos eléctricos supusieron un 55,3% de sus ventas totales, impulsados principalmente por los eléctricos netos y las nuevas matriculaciones de híbridos en Norteamérica y Europa.

Para el ejercicio fiscal en curso, que finaliza en marzo de 2027, el mayor fabricante de automóviles del mundo por volumen elevó su previsión de beneficio neto a 3,25 billones de yenes (US$20.624,74 millones).

En este contexto, el fabricante nipón calcula que los ingresos por ventas alcancen los 54 billones de yenes y que el beneficio operativo se sitúe en 3,4 billones de yenes, por un tipo de cambio revisado que contempla un yen más débil y el establecimiento de rutas logísticas alternativas a Oriente Medio.

Sin embargo, aclaró que el impacto del terremoto de 7,1 en la ciudad suroccidental de Kumamoto, que causó al menos 38 muertos, no se incluyó en la previsión de resultados.

"Estamos evaluando la situación en las zonas afectadas y el impacto en nuestras operaciones, priorizando ante todo las vidas y la recuperación de la región", añadió.

Por otro lado, Toyota anunció que comenzará la producción de baterías de nueva generación para vehículos híbridos entre 2027 y 2028, con el objetivo de mejorar su competitividad con un mayor rendimiento y un menor costo.

Tras la publicación del informe financiero, las acciones de Toyota en la Bolsa de Tokio caían alrededor del 2 %, aproximadamente media hora antes del cierre de la sesión.