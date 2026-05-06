El saldo de cartera de Grupo Cibest en Colombia y CA aumentó 6,5 % a marzo

Finanzas

Los depósitos de clientes del holding de Bancolombia, Nequi, Bancoagrícola, Bam, Wenia y Wompi se ubicaron en alrededor de US$71.300 millones.

Por revistaeyn.com A marzo de 2026, los activos de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, Nequi, Bancoagrícola, Bam, Wenia y Wompi, llegaron a $389,1 billones de pesos (más de US$106.000 millones), con un crecimiento anual de 6,9 % (en pesos). El saldo de cartera en Colombia y Centroamérica aumentó 6,5 % (en pesos) y terminó el trimestre en $261,8 billones, equivalentes a más de US$71.300 millones, mientras que los depósitos de clientes se ubicaron en $271,7 billones (alrededor de US$71.300 millones) 10,4 % más que en el mismo periodo de 2025. Entre tanto, las utilidades del Grupo Cibest entre enero y marzo se ubicaron en $1,5 billones (cerca de US$408 millones).

“Los resultados del primer trimestre confirman la fortaleza de nuestro modelo y la confianza de nuestros 33 millones de clientes en la región. Pero, sobre todo, evidencian el avance de una estrategia pensada para una América Latina cada vez más integrada y global”, señaló Juan Carlos Mora, presidente de Grupo Cibest. Banca, servicios transaccionales, pagos, gestión de activos y soluciones digitales hacen parte de la propuesta que evoluciona al ritmo de las necesidades de las personas y las empresas y que se configura en un ecosistema que trasciende fronteras desde su operación en Colombia, con Bancolombia, Nequi, Wompi y Wenia, y Centroamérica con Cibest Capital, Bancoagrícola en El Salvador y Bam, que este año celebra 100 años de trayectoria en Guatemala. Grupo Cibest avanza en la construcción de una propuesta que reconoce esa realidad y responde a la expectativa de contar con experiencias financieras simples, integradas y seguras que les permitan mover su dinero cuando y donde lo necesiten, orquestadas desde sus distintas compañías.