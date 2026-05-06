El saldo de cartera de Grupo Cibest en Colombia y CA aumentó 6,5 % a marzo

Por revistaeyn.com
A marzo de 2026, los activos de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, Nequi, Bancoagrícola, Bam, Wenia y Wompi, llegaron a $389,1 billones de pesos (más de US$106.000 millones), con un crecimiento anual de 6,9 % (en pesos).
El saldo de cartera en Colombia y Centroamérica aumentó 6,5 % (en pesos) y terminó el trimestre en $261,8 billones, equivalentes a más de US$71.300 millones, mientras que los depósitos de clientes se ubicaron en $271,7 billones (alrededor de US$71.300 millones) 10,4 % más que en el mismo periodo de 2025. Entre tanto, las utilidades del Grupo Cibest entre enero y marzo se ubicaron en $1,5 billones (cerca de US$408 millones).
“Los resultados del primer trimestre confirman la fortaleza de nuestro modelo y la confianza de nuestros 33 millones de clientes en la región. Pero, sobre todo, evidencian el avance de una estrategia pensada para una América Latina cada vez más integrada y global”, señaló Juan Carlos Mora, presidente de Grupo Cibest.
Banca, servicios transaccionales, pagos, gestión de activos y soluciones digitales hacen parte de la propuesta que evoluciona al ritmo de las necesidades de las personas y las empresas y que se configura en un ecosistema que trasciende fronteras desde su operación en Colombia, con Bancolombia, Nequi, Wompi y Wenia, y Centroamérica con Cibest Capital, Bancoagrícola en El Salvador y Bam, que este año celebra 100 años de trayectoria en Guatemala.
Grupo Cibest avanza en la construcción de una propuesta que reconoce esa realidad y responde a la expectativa de contar con experiencias financieras simples, integradas y seguras que les permitan mover su dinero cuando y donde lo necesiten, orquestadas desde sus distintas compañías.
El punto de partida es Wenia, compañía de activos digitales del Grupo Cibest, que brinda varias opciones que se están incorporando también en otras marcas del Grupo. Entre su portafolio hay dos activos digitales propios y regulados bajo la jurisdicción de Bermuda, COPW y USDW, dos stablecoins referenciadas en su precio 1:1 con el peso colombiano y el dólar estadounidense. En total, Wenia App cuenta con 11 activos digitales para invertir, ahorrar o mover valor.
En esta propuesta sin fronteras, Wenia es el habilitador para el Grupo, ofreciendo una Cuenta Global que permite a las personas enviar, recibir, comprar y vender dólares digitales y euros digitales de manera fácil y segura, desde y hacia Estados Unidos y Europa respectivamente. Nequi ya habilitó la compra y venta de dólares digitales desde su app, y próximamente esta opción estará disponible en la App Mi Bancolombia.
Esto llega a completar otras soluciones que ya están al servicio de los clientes, como la apertura de cuentas en dólares en las filiales de Grupo Cibest en Panamá y Puerto Rico desde la App Mi Bancolombia con el botón “Cuenta en dólares”, y las posibilidades que ofrecen Bancolombia, Bam, Bancoagrícola y Nequi para recibir giros y remesas desde el exterior.
También está Cibest Capital, la plataforma regional de inversión de Grupo Cibest que desde Colombia, Panamá y Estados Unidos integra sus capacidades en banca de inversión, asset management y banca privada bajo una sola propuesta, para dar acceso a soluciones más sofisticadas y a oportunidades en mercados globales, que acompañan decisiones de inversión más diversificadas y de largo plazo.