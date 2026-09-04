Más tecnología, menos práctica: el riesgo de perder habilidades por la IA

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La rapidez que proporciona la automatización puede, paradójicamente, reducir la experiencia práctica necesaria para conservar esas competencias.

Por revistaeyn.com La incorporación acelerada de la inteligencia artificial (IA) al mundo laboral está transformando la manera en que millones de personas realizan sus actividades diarias. Redactar informes, resumir reuniones, procesar grandes volúmenes de información, elaborar códigos o encontrar patrones en datos son tareas que cada vez con mayor frecuencia quedan en manos de sistemas automatizados. Aunque esta transformación representa una oportunidad para elevar la productividad, también comienza a generar una preocupación entre las organizaciones: la posibilidad de que los trabajadores pierdan progresivamente algunas de las habilidades que dejaron de utilizar.

ManpowerGroup identifica este fenómeno como "deskilling", término que describe el deterioro o pérdida de determinadas capacidades debido a la falta de práctica. El riesgo aparece cuando una actividad que antes formaba parte habitual del trabajo de una persona pasa a ser ejecutada casi exclusivamente por una herramienta tecnológica. El problema no está en utilizar IA, sino en delegar en ella funciones sin mantener la capacidad humana para supervisar sus resultados. La tecnología puede ofrecer respuestas en segundos, pero eso no garantiza que sean correctas, completas o apropiadas para cada situación. Por ello, el nuevo desafío para las empresas consiste en pasar de una lógica de automatización total a un modelo en el que la IA funcione como copiloto, mientras las personas conservan el control sobre las decisiones. "Las herramientas pueden preparar un borrador, plantear alternativas o detectar tendencias, pero corresponde al trabajador analizar la información, identificar posibles errores y determinar qué decisión resulta más conveniente", indica ManpowerGroup. En este escenario, algunas de las competencias que adquieren mayor relevancia son precisamente aquellas que resultan más difíciles de sustituir mediante algoritmos: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, liderazgo, capacidad para solucionar problemas complejos, colaboración y criterio profesional.