Lo que no se mide, no se gestiona: esta es una oportunidad para las empresas centroamericanas

Por revistaeyn.com

Llega a Centroamérica el Ranking PAR Aequales 2025. En el mismo pueden participar las empresas de y con operaciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Esta es una medición gratuita y confidencial que evalúa el estado de las organizaciones en términos de equidad de género y diversidad. Bajo el principio de que “lo que no se mide, no se gestiona”, el Ranking PAR no solo ofrece una evaluación comparativa, sino que también proporciona a las empresas un informe individual con resultados, recomendaciones y una hoja de ruta para fortalecer sus estrategias de inclusión y equidad.

La convocatoria se extiende hasta el viernes 11 de abril. Conozca más y participe dando clic acá.

La iniciativa es impulsada por Aequales que se impulsa en Centroamérica junto a Upgrade Comunicación y con Revista E&N como aliado regional.

“Este año, estamos impulsando un capítulo especial del Ranking PAR para las compañías con operaciones en Centroamérica y el Caribe”, explicó Cecilia Córdoba, socia directora de Upgrade Comunicación.

Desde su primera edición en 2015 en Perú y Colombia, el Ranking PAR se ha consolidado como la principal herramienta de referencia en América Latina. “A lo largo de 10 años, con el Ranking PAR hemos analizado más de 2.000 organizaciones en 18 países de la región, alcanzando un total de 1,5 millones de personas”, afirmó Mia Perdomo, Co-Fundadora y CEO de Aequales.

Además, a partir de datos recabados por el Ranking de Aequales, se ha generado un caso de negocio que demuestra la relación directa entre la implementación de prácticas de equidad y diversidad y la rentabilidad empresarial. De hecho, los datos revelan que las empresas que adoptan prácticas corporativas de equidad, diversidad e inclusión, pueden incrementar su ROA (Retorno sobre los Activos) hasta en un 22 %.