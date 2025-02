¿Es una compañía con equidad? Empresas de Centroamérica podrán medirse

Lo que no se mide no se puede mejorar. El Ranking PAR de Aequales , una evaluación comparativa, que ofrece a las empresas un informe individual con resultados, recomendaciones y una hoja de ruta para fortalecer sus estrategias de inclusión y equidad en su operación, llega a Centroamérica y Caribe.

Para conocer más detalles de cómo funciona el estudio y cómo participar, Upgrade y Aequales, en alianza con Revista E&N, celebrarán un webinar informativo este martes 25 de febrero a las 9:00 a.m. (Centroamérica), 10:00 a.m. Panamá) y 11:00 a.m. (República Dominicana).

Durante el evento virtual de lanzamiento del Ranking PAR Aequales 2025 para Centroamérica y Caribe, se presentarán las principales tendencias en equidad de género y diversidad para 2025-2026 y se revelarán detalles sobre el proceso de participación en el Ranking PAR. Las personas interesadas, especialmente quienes impulsan estrategias de género y diversidad en las empresas y organizaciones de la región, pueden participar completando el siguiente formulario.