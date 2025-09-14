Los Cebollines invierte US$1 millón en su quinto restaurante en El Salvador

La cadena de restaurantes Los Cebollines anunció la apertura de su quinto restaurante en El Salvador ubicado en el Centro Comercial Boulevard Espíritu Santo, en el distrito de Soyapango, San Salvador.

Con una inversión aproximada de US$1,000.000, dando empleo a más de 100 personas durante su construcción y generando oportunidades de empleo directo y 40 plazas permanentes, entre personal de cocina, servicio al cliente, administración y apoyo operativo, más decenas de empleos indirectos generados a través de la cadena de valor.

Este nuevo restaurante se sitúa a tan solo 25 minutos del Centro Histórico de San Salvador y es un área de tránsito hacia otros destinos.

El restaurante utiliza iluminación Led de bajo consumo en todas las áreas, ha optimizado recursos energéticos en cocina y climatización, realiza una gestión responsable de residuos, con separación y reciclaje de materiales; y su diseño moderno favorece la ventilación e iluminación natural, reduciendo el consumo eléctrico, posicionándolo como un espacio sostenible y responsable con el medio ambiente.

La sucursal tiene capacidad para 150 comensales, un salón de eventos para 30 personas, más de 175 parqueos, servicio a domicilio, a través de la plataforma “PedidosYa”.