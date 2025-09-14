Empresas & Management

Los Cebollines invierte US$1 millón en su quinto restaurante en El Salvador

El restaurante utiliza iluminación Led de bajo consumo en todas las áreas, ha optimizado recursos energéticos en cocina y climatización, realiza una gestión responsable de residuos, con separación y reciclaje de materiales.

    Este nuevo restaurante se sitúa a tan solo 25 minutos del Centro Histórico de San Salvador y es un área de tránsito hacia otros destinos. Foto de cortesía
2025-09-14

La cadena de restaurantes Los Cebollines anunció la apertura de su quinto restaurante en El Salvador ubicado en el Centro Comercial Boulevard Espíritu Santo, en el distrito de Soyapango, San Salvador.

Con una inversión aproximada de US$1,000.000, dando empleo a más de 100 personas durante su construcción y generando oportunidades de empleo directo y 40 plazas permanentes, entre personal de cocina, servicio al cliente, administración y apoyo operativo, más decenas de empleos indirectos generados a través de la cadena de valor.

Este nuevo restaurante se sitúa a tan solo 25 minutos del Centro Histórico de San Salvador y es un área de tránsito hacia otros destinos.

El restaurante utiliza iluminación Led de bajo consumo en todas las áreas, ha optimizado recursos energéticos en cocina y climatización, realiza una gestión responsable de residuos, con separación y reciclaje de materiales; y su diseño moderno favorece la ventilación e iluminación natural, reduciendo el consumo eléctrico, posicionándolo como un espacio sostenible y responsable con el medio ambiente.

La sucursal tiene capacidad para 150 comensales, un salón de eventos para 30 personas, más de 175 parqueos, servicio a domicilio, a través de la plataforma “PedidosYa”.

“Estamos muy emocionados de abrir este nuevo restaurante en Soyapango, conocida por ser la segunda ciudad más poblada del área de San Salvador, rica en cultura y que celebra durante el mes de octubre, sus Fiestas Patronales, que coincide con la alegría que buscamos crear al establecernos en esta región”, comentó Cosette Figueroa, Gerente de Comercialización.

Restaurante Los Cebollines en el Centro Comercial Boulevard Espíritu Santo ha implementado un concepto innovador como lo es la cocina expuesta, que permite al comensal una experiencia confiable con la oportunidad de poder apreciar los altos estándares de calidad en la preparación de sus alimentos y la seguridad alimentaria.

