Los trabajadores desean que sus empresas les capaciten en IA ¿Cómo empoderar la fuerza laboral?

La antigüedad también fue un factor, ya que el 87 % de los ejecutivos afirmaron utilizar Gen AI, frente al 52 % de los no ejecutivos. Del mismo modo, un mayor nivel educativo se correlacionó con mayores tasas de adopción, con un 76 % de personas tituladas que utilizaban la IA frente a un 51 % con solo estudios secundarios.

Para que las empresas puedan aprovechar realmente todas las posibilidades de la Gen AI, es necesario que los empleados de todos los niveles, independientemente de su antigüedad, nivel educativo y nivel de ingresos, reciban orientación para comprender adecuadamente todo el potencial de la tecnología, y que los responsables les proporcionen orientación estratégica y conocimientos prácticos.

Además, los altos directivos deben familiarizarse urgentemente con la IA y proporcionar claridad práctica sobre el impacto, la relevancia y la oportunidad de la IA en el trabajo. De los encuestados en el estudio que aún no han adoptado la Gen AI, el 35 % afirma que es porque no confía en la tecnología, mientras que el 27 % afirma que no cree que sea relevante para el trabajo que realizan.