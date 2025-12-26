Los tres principales errores que cometen los empleados durante las evaluaciones de desempeño

Por revistaeyn.com
Las entrevistas de evaluación de desempeño suelen generar tanta tensión como una entrevista de trabajo. Aunque no se trata de un proceso de selección, sí es un momento clave que puede marcar el rumbo profesional de un empleado dentro de la empresa.
Especialistas en carrera advierten que cometer errores durante estas conversaciones es más común de lo que parece y, en algunos casos, puede afectar seriamente la relación con los superiores.
Uno de los fallos más frecuentes es llegar sin preparación. Para muchos trabajadores, la evaluación se convierte en un trámite rutinario, lo que los lleva a repetir comentarios de informes anteriores o a improvisar respuestas. Este enfoque transmite desinterés y falta de compromiso con el crecimiento profesional.
Prepararse implica reflexionar con antelación sobre los logros alcanzados, identificar áreas de mejora y respaldar todo con ejemplos concretos. La autoevaluación no es solo un formulario: es un documento que puede ser consultado por otros líderes de la organización y que deja constancia del desempeño del colaborador.
Otro error habitual es reaccionar de manera negativa ante la retroalimentación. Defenderse de inmediato, discutir cada observación o mostrarse visiblemente molesto puede interpretarse como una señal de poca madurez profesional. Aunque recibir críticas no siempre es sencillo, lo recomendable es escuchar con atención, tomarse un momento para procesar la información y responder con calma.
Si existe desacuerdo con algún punto, es preferible plantearlo de forma respetuosa y, de ser necesario, proponer continuar la conversación en otro espacio. Mantener el control emocional no solo ayuda a que el diálogo sea productivo, sino que también refuerza la imagen de profesionalismo.
Un tercer tropiezo consiste en desviar la conversación hacia temas que no corresponden a ese espacio. Conflictos con compañeros, problemas de agenda o reclamos administrativos suelen aparecer en estas reuniones, pese a que merecen un encuentro aparte. La evaluación de desempeño tiene un tiempo limitado y un objetivo claro: revisar resultados, analizar aprendizajes y definir metas futuras. Introducir asuntos paralelos puede diluir el propósito de la entrevista y dejar sin abordar los puntos realmente importantes.
Expertos coinciden en que estas entrevistas deben entenderse como una oportunidad, no como una amenaza. Son el escenario ideal para hablar de aspiraciones profesionales, solicitar nuevas responsabilidades y alinear expectativas con el supervisor. Para que eso ocurra, es fundamental que los empleados preparen sus argumentos, manejen sus emociones y se concentren en el tema central.
Saber desenvolverse correctamente en una entrevista de evaluación puede marcar la diferencia entre estancarse o avanzar. Evitar estos errores comunes no garantiza un ascenso inmediato, pero sí contribuye a construir relaciones laborales más sólidas y a proyectar una imagen de compromiso y crecimiento continuo.
Con información de CNBC