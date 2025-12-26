Los tres principales errores que cometen los empleados durante las evaluaciones de desempeño

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Las entrevistas de evaluación de desempeño suelen generar tanta tensión como una entrevista de trabajo. Aunque no se trata de un proceso de selección, sí es un momento clave que puede marcar el rumbo profesional de un empleado dentro de la empresa. Especialistas en carrera advierten que cometer errores durante estas conversaciones es más común de lo que parece y, en algunos casos, puede afectar seriamente la relación con los superiores.

Uno de los fallos más frecuentes es llegar sin preparación. Para muchos trabajadores, la evaluación se convierte en un trámite rutinario, lo que los lleva a repetir comentarios de informes anteriores o a improvisar respuestas. Este enfoque transmite desinterés y falta de compromiso con el crecimiento profesional. Prepararse implica reflexionar con antelación sobre los logros alcanzados, identificar áreas de mejora y respaldar todo con ejemplos concretos. La autoevaluación no es solo un formulario: es un documento que puede ser consultado por otros líderes de la organización y que deja constancia del desempeño del colaborador. Otro error habitual es reaccionar de manera negativa ante la retroalimentación. Defenderse de inmediato, discutir cada observación o mostrarse visiblemente molesto puede interpretarse como una señal de poca madurez profesional. Aunque recibir críticas no siempre es sencillo, lo recomendable es escuchar con atención, tomarse un momento para procesar la información y responder con calma.