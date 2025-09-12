Empresas & Management

Marcas que gestionan bien sus reviews y testimonios aparecen más en buscadores e IA

Las soluciones de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini o Copilot están reformulando la forma en que las personas descubren marcas y toman decisiones de consumo.

Por revistaeyn.com El auge de las búsquedas a través de inteligencia artificial (IA) es una tendencia creciente que está cambiando los patrones de consumo digital. Herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, entre otras, ya no solo se utilizan por parte de los usuarios para obtener información general, sino que también actúan como asistentes de compra, brindando recomendaciones automatizadas sobre marcas, productos y servicios. Estas plataformas, alimentadas por grandes volúmenes de datos que se encuentran en Internet, están priorizando contenidos que contienen validaciones sociales, como testimonios de clientes y reseñas detalladas, en sus algoritmos de recomendación.

“El negocio que no esté construyendo una reputación digital activa y positiva será invisible para las búsquedas por IA”, afirma Daniel Umaña, director de la plataforma ReviewsUC. “La IA no inventa información; recopila y estructura lo que encuentra. Por eso, las empresas deben tener claro qué dicen los clientes de ellas en línea, porque eso es lo que los algoritmos leerán e indexarán”, añade. Para Umaña, una forma efectiva de construir esa huella digital es a través del trabajo estratégico con reseñas y testimonios auténticos y campañas de fidelización. Ambas herramientas se combinan para generar confianza, mejorar el posicionamiento en buscadores y favorecer las recomendaciones por parte de plataformas de IA en sus resultados de búsqueda. “Los reviews y testimonios son la nueva moneda de confianza en el entorno digital. Lo que antes invertíamos solo en pauta, ahora debe equilibrarse con inversión en reputación digital. Testimonios bien gestionados permiten atraer leads más calificados, y con menor costo”, afirmó Umaña. Agregó que la indexación de contenido en los nuevos buscadores de IA tiene implicaciones directas para la estrategia digital de las marcas. Umaña explica que, a diferencia de Google, donde el usuario puede filtrar opciones manualmente, herramientas como ChatGPT o Gemini hacen una preselección automática, muchas veces sin mostrar calificaciones ni fuentes detalladas. Eso obliga a las marcas a tener una presencia digital sólida y alineada con lo que buscan estos sistemas.

PASOS CLAVES

Según Umaña, esta transformación presenta una oportunidad valiosa para quienes decidan anticiparse y gestionar su huella digital con una estrategia clara. Para lograrlo, recomienda cinco pasos clave: 1. Diagnóstico de la presencia digital: analizar cómo se percibe la marca en los diferentes canales digitales y qué tipo de reseñas existen. 2. Optimización de perfiles en Google Business y otras plataformas: asegurarse de que la información esté actualizada y contenga palabras clave relevantes. 3. Solicitud estructurada de testimonios: no basta con pedir una reseña, sino que debe orientarse la narrativa para generar valor emocional y contenido útil. Solicite reseñas en momentos de alto impacto emocional para el cliente. Habilite mecanismos simples (como códigos QR o enlaces directos) para dejar reseñas con facilidad. Además, incentive comentarios detallados, no solo estrellas. Una reseña bien narrada vale más que cinco sin texto. También, automatice el proceso postventa para solicitar testimonios de forma oportuna.