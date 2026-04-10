Meta deberá enfrentar nueva demanda por adicción juvenil

Por revistaeyn.com
Meta Platforms deberá enfrentar una demanda presentada por la fiscal general de Massachusetts, Estados Unidos, en la que se alega que la compañía diseñó su red social Instagram para generar adicción en los niños, según dictaminó el máximo tribunal del estado.
El fallo del Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts marca la primera vez que un alto tribunal estatal analiza si una ley federal que generalmente protege a las empresas de internet de demandas por el contenido publicado por sus usuarios también impediría reclamaciones que sostienen que compañías como Meta generaron adicción de forma consciente en usuarios jóvenes.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, celebró el fallo en un comunicado, calificándolo como un “gran paso para responsabilizar a estas empresas por prácticas que han alimentado la crisis de salud mental juvenil y han puesto las ganancias por encima de los niños”.
Meta ha negado las acusaciones y asegura que la compañía toma amplias medidas para mantener seguros a los adolescentes y usuarios jóvenes en sus plataformas.
La demanda es una de miles de casos presentados por individuos, municipios, estados y distritos escolares en todo el país que buscan responsabilizar a Meta y a otras empresas de redes sociales por presuntamente diseñar sus plataformas para ser adictivas para los usuarios jóvenes.
El fallo se produce tras un juicio histórico en el que un jurado de Los Ángeles, el pasado 25 de marzo, encontró negligentes a Meta y a Google, de Alphabet, por diseñar plataformas de redes sociales perjudiciales para los jóvenes. El jurado otorgó un total de US$6 millones a una mujer de 20 años que afirmó haberse vuelto adicta a las redes sociales desde niña.
Un día antes, otro jurado determinó que Meta debía pagar US$375 millones en sanciones civiles en una demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México, acusando a la empresa de engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook e Instagram y de permitir la explotación sexual infantil en esas plataformas.
Otros 34 estados están impulsando casos similares contra Meta en tribunales federales. El caso de Campbell es uno de al menos nueve presentados por fiscales generales estatales desde 2023 en tribunales estatales, incluido uno presentado el miércoles por la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, republicana.
La demanda de Campbell atrajo atención desde el inicio debido a las acusaciones sobre que el director ejecutivo Mark Zuckerberg habría minimizado preocupaciones respecto a que ciertos aspectos de Instagram pudieran tener efectos perjudiciales en sus usuarios.
La demanda sostiene que funciones de Instagram, como las notificaciones automáticas, los “me gusta” en las publicaciones y el desplazamiento infinito, fueron diseñadas para obtener ganancias a partir de las vulnerabilidades psicológicas de los adolescentes y su “miedo a perderse algo”.
El estado alega que datos internos mostraban que la plataforma generaba adicción y perjudicaba a los niños, pero que altos ejecutivos rechazaron cambios que, según sus propias investigaciones, habrían mejorado el bienestar de los adolescentes.
Con información de Reuters