Meta deberá enfrentar nueva demanda por adicción juvenil

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Meta, con sede en California, había intentado desestimar el caso de Massachusetts amparándose en la Sección 230, pero un juez de primera instancia rechazó ese argumento, lo que llevó a la empresa a apelar.

Por revistaeyn.com Meta Platforms deberá enfrentar una demanda presentada por la fiscal general de Massachusetts, Estados Unidos, en la que se alega que la compañía diseñó su red social Instagram para generar adicción en los niños, según dictaminó el máximo tribunal del estado. El fallo del Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts marca la primera vez que un alto tribunal estatal analiza si una ley federal que generalmente protege a las empresas de internet de demandas por el contenido publicado por sus usuarios también impediría reclamaciones que sostienen que compañías como Meta generaron adicción de forma consciente en usuarios jóvenes.

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, celebró el fallo en un comunicado, calificándolo como un “gran paso para responsabilizar a estas empresas por prácticas que han alimentado la crisis de salud mental juvenil y han puesto las ganancias por encima de los niños”. Meta ha negado las acusaciones y asegura que la compañía toma amplias medidas para mantener seguros a los adolescentes y usuarios jóvenes en sus plataformas. La demanda es una de miles de casos presentados por individuos, municipios, estados y distritos escolares en todo el país que buscan responsabilizar a Meta y a otras empresas de redes sociales por presuntamente diseñar sus plataformas para ser adictivas para los usuarios jóvenes. El fallo se produce tras un juicio histórico en el que un jurado de Los Ángeles, el pasado 25 de marzo, encontró negligentes a Meta y a Google, de Alphabet, por diseñar plataformas de redes sociales perjudiciales para los jóvenes. El jurado otorgó un total de US$6 millones a una mujer de 20 años que afirmó haberse vuelto adicta a las redes sociales desde niña.