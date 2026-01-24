Empresas & Management

Meta suspende el acceso de adolescentes a personajes controlados por IA

En octubre, Meta presentó controles parentales que les permiten desactivar los chats privados de sus adolescentes con personajes controlados por inteligencia artificial.

2026-01-24

Por revistaeyn.com

Meta Platforms anunció que suspenderá el acceso de los adolescentes a sus personajes de inteligencia artificial (IA) existentes en todas sus aplicaciones en todo el mundo, mientras desarrolla una versión actualizada de esas para usuarios adolescentes.

"A partir de las próximas semanas, los adolescentes ya no podrán acceder a los personajes de IA en nuestras aplicaciones hasta que la experiencia actualizada esté lista", dijo Meta en una entrada actualizada sobre la protección de menores.

La nueva versión de personajes para adolescentes incluirá controles parentales en cuanto esté disponible, reporta Reuters.

En octubre, Meta presentó controles parentales que les permiten desactivar los chats privados de sus adolescentes con personajes controlados por IA, añadiendo otra medida para hacer que sus plataformas de redes sociales sean seguras para menores tras las duras críticas por el comportamiento de sus chatbots coquetos.

Meta también había dicho que sus experiencias de IA para adolescentes estarán guiadas por el sistema de clasificación de películas PG-13, ya que busca evitar que menores accedan a contenido inapropiado.

Los reguladores estadounidenses han intensificado el escrutinio sobre las empresas de IA por los posibles impactos negativos de los chatbots. En agosto, Reuters informó de cómo las normas de IA de Meta permitían conversaciones provocativas con menores.

