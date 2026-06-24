Meta desarrolla una aplicación de mercados de predicción y apuestas

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La aplicación, bautizada dentro de la compañía como 'Arena', funcionaría de manera independiente de las redes sociales de Meta, matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.

Por Agencia EFE Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, encargó a su empresa la creación de una aplicación similar a Polymarket y Kalshi, mercados de predicción donde los usuarios pueden apostar sobre eventos deportivos, así como sobre resultados de elecciones o incluso galas de premios, entre muchas otras cosas, según publica The New York Times. Según contaron al rotativo dos empleados, en esta nueva aplicación los usuarios no apostarían dinero real sino que utilizarían un sistema de puntos parecido al de los videojuegos, aunque la compañía no ha descartado la posibilidad de incorporar apuestas con dinero real en el futuro.

La aplicación, bautizada dentro de la compañía como 'Arena', funcionaría de manera independiente de las redes sociales de Meta, matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Más de 3.560 millones de personas utilizan a diario una o varias de las aplicaciones de Meta. En 2025, Kalshi y Polymarket registraron un volumen conjunto de operaciones en línea de 50.000 millones de dólares. Este año, la cifra total ya ha superado los US$130.000 millones. El medio, además, indica que Meta estaría trabajando en otras aplicaciones como 'Meta Photos', una plataforma destinada a generar nuevos formatos de contenido multimedia mediante inteligencia artificial.