Disminuyen de 140 a 16 los buques de bandera panameña detenidos en China

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En mayo, Panamá llegó a tener 140 buques detenidos, a raíz de la anulación de una concesión a un operador chino de dos puertos cercanos al Canal de Panamá, tras lo cual comenzó a darse el aumento de las detenciones de buques de la marina mercante panameña, una de las mayores del mundo.

Por Agencia EFE Las detenciones de buques de bandera panameña en puertos de China bajaron a 16 en lo que va de julio, informó el Gobierno de Panamá, que cita datos del Memorando de Entendimiento de Tokio, una organización regional de control del Estado rector del puerto, y atribuyó la tendencia a la baja a "conversaciones" sostenidas con Pekín. En mayo, Panamá llegó a tener 140 buques detenidos, a raíz de la anulación de una concesión a un operador chino de dos puertos cercanos al Canal de Panamá, tras lo cual comenzó a darse el aumento de las detenciones de buques de la marina mercante panameña, una de las mayores del mundo.

"Las conversaciones entre autoridades de los Gobiernos de Panamá y de China han dado sus primeros resultados logrando una disminución significativa en las detenciones por el control de barcos de bandera panameña en puertos" chinos, señaló el Gobierno panameño en un comunicado. Los datos del Memorando "reflejan únicamente un porcentaje del 10 % de inspecciones con detención para el presente mes (julio), en relación con un escalada que inició en marzo con 21 %; siguió en abril, 35 %; mayo, 37 %; y junio, 25 %, en puertos de China continental", dijo el Ejecutivo panameño. El crecimiento de las naves panameñas detenidas en China sucedió después de la salida en febrero pasado del operador chino CK Hutchison de dos puertos cercanos al Canal de Panamá porque la concesión fue anulada por inconstitucional por el Supremo panameño.