Actividad económica de Panamá creció 5,19% interanual en mayo

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La expansión interanual a mayo pasado es superior al 2,95 % reportado en el mismo mes del año anterior, mientras que el IMAE acumulado en los cinco primeros meses de 2026 se situó en 4,88 %, de acuerdo con los datos compilados por el Inec.

Por Agencia EFE El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá creció un 5,19 % interanual en mayo pasado impulsado por sectores como el comercio, el transporte y las finanzas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). La expansión interanual a mayo pasado es superior al 2,95 % reportado en el mismo mes del año anterior, mientras que el IMAE acumulado en los cinco primeros meses de 2026 se situó en 4,88 %, de acuerdo con los datos compilados por el Inec, un ente de la Contraloría General panameña.

El IMAE es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, cuyo producto interno bruto (PIB) se expandió un 4,4 % en el 2025 impulsado por el sector transporte, principalmente por los peajes del Canal interoceánico, y el comercio. En su reporte, el Inec señaló que en mayo pasado la actividad comercial registró un resultado positivo por el dinamismo de las ventas minorista y mayorista locales, las reexportaciones de bienes de la Zona Libre de Colón -la mayor del continente- y la venta de automóviles nuevos. El tránsito por el Canal de Panamá apalancó la expansión del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como también lo hizo el transporte aéreo y el movimiento de contenedores a través del sistema portuario nacional. La intermediación financiera mantuvo datos positivos tanto en los depósitos externos y la cartera crediticia como en otras operaciones bancarias; así también, las primas de seguros suscritas, donde destacaron los segmentos de salud, automóviles, colectivo de vida y vida individual.