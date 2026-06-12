Musk se convierte en el primer billonario del mundo tras salida a bolsa de SpaceX

Por: EFE

Elon Musk se ha convertido en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX este viernes, según estimaciones de mercado basadas en la valoración de sus participaciones en la compañía aeroespacial y en Tesla.

Musk, fundador de la compañía aeroespacial en 2002 y ya la persona más rica del mundo antes de la Oferta Pública Inicial (OPI) de SpaceX, cuenta con una participación en esa empresa valorada en torno a US$690.000 millones al precio de salida, a lo que se suma su participación en Tesla, estimada en unos US$279.000 millones, recoge la cadena CNBC.

SpaceX debutó este viernes en el índice Nasdaq de Wall Street a un precio de US$150 por acción, lo que supone una subida del 11,1% respecto al precio fijado en su oferta pública inicial (OPI), de US$135 por título.

En los primeros compases de negociación, el precio del valor ha mostrado volatilidad y, hacia las 12:00 hora local de Nueva York (16:00 GMT), las acciones se situaban en torno a los 166 dólares, lo que eleva la subida acumulada a cerca del 23% respecto al precio de la OPI.

Esto situaría la capitalización bursátil de la compañía en torno a los US$2,2 billones.