Empresas & Management

Natura alcanza acuerdo para vender operaciones de Avon en Centroamérica y Dominicana

Como parte del acuerdo, Natura continuará suministrando productos terminados a Avon CARD, nombre de la empresa en Centroamérica y República Dominicana, y actuará como licenciadora de la marca en la región, lo que le permite seguir generando ingresos.

Por revistaeyn.com La empresa brasileña Natura Cosméticos anunció este lunes la firma de un acuerdo con el Grupo PDC para la venta de las operaciones de Avon en Centroamérica (Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador) y República Dominicana. El traspaso, como se mencionó, se realizará por un valor simbólico de US$1, más el pago de un crédito de US$22 millones que Avon Guatemala mantiene con la filial mexicana de Natura, según un comunicado enviado al mercado. Natura declaró que el activo permanece "reservado para la venta y que la compañía continúa explorando alternativas estratégicas para él".

El cierre de la operación está previsto para el 30 de octubre de 2025, aunque podría concretarse antes. Natura reiteró que sigue evaluando "alternativas estratégicas" para la venta de Avon Internacional, clasificado como activo disponible para la venta desde el segundo trimestre de este año. Avon CARD reúne las operaciones de Avon en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana. El Grupo PDC es una empresa de productos de consumo con presencia en Centroamérica y Perú.