Estos son los compromisos que adquirió Guatemala con EEUU en el acuerdo de comercio

Por revistaeyn.com
Guatemala adquirió compromisos con Estados Unidos con el arancel cero al 70 % de los productos nacionales que se exportan a ese país como parte de un Acuerdo de Comercio Recíproco.
Según detalló la ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, los temas más recurrentes en los aspectos en los que Guatemala se comprometió con EEUU fueron relacionados con la modernización y la facilitación de comercio.
"Lo que más se resaltó a lo largo de toda la negociación fue la necesidad de hacer nuestros trámites y todos los procesos más ágiles. Eso para nosotros como países no solo es necesario, sino que era algo que veníamos trabajando, creo que es una gran ventaja, competencia leal y reglas claras de mercado, comercio alineado a los estándares laborales, ambientales y sociales", precisó.
Indicó que todo eso tiene que ser visto como algo ya existente y que tal vez no necesariamente estaba detallado en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y república Dominicana (DR-CAFTA) y ahora hay que tomarlo en cuenta, así como la seguridad económica.
BARRERAS AL COMERCIO
En cuanto a la reducción de las barreras al comercio, el Mineco detalló que se eliminan duplicidades regulatorias, como por ejemplo: las inspecciones innecesarias, usando metodologías basadas en riesgo y trámites costosos innecesarios.
La entidad explicó que la facilitación de comercio permite el aumento de la inversión extranjera. El contar con el acuerdo firmado con EEUU otorga esa certeza jurídica de que las empresas que vengan a invertir en Guatemala continúen invirtiendo.
En cuanto a la modernización institucional, se refiere al tema de la simplificación y digitalización.
La ministra García dijo que se confirmó el compromiso de Guatemala en cuanto al cumplimiento de todo aquello que se había ya establecido en el DR-CAFTA.
En líneas generales, García dijo que los compromisos van enmarcados en el cumplimiento de lo que estaba pendiente con el DR-CAFTA y "dos aspectos que tienden a la facilitación del comercio o más bien que buscan fortalecer la competitividad de nuestro país frente al comercio en general".
"Si bien estas son medidas que se asumen de cara a un compromiso con Estados Unidos, al final del día son medidas que nos apoyan a nosotros como país frente a cualquier tipo de negociación que tengamos, ya sea internamente o con cualquier otro país", aclaró la funcionaria.
Por otro lado, la viceministra de Inversión y Competencia añadió que el acuerdo permite también establecer un compromiso de Guatemala en reforzar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual.
Esto implica reforzar la parte registral que completa este ministerio, pero también establecer mecanismos de cooperación interinstitucional para reforzar la defensa de los derechos de propiedad intelectual a nivel de medidas en frontera y nacionales.
Con información de La Hora