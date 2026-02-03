Centroamérica & Mundo

Estos son los compromisos que adquirió Guatemala con EEUU en el acuerdo de comercio

El ministerio de Economía de Guatemala detalló que se eliminan duplicidades regulatorias, como por ejemplo: las inspecciones innecesarias, usando metodologías basadas en riesgo y trámites costosos innecesarios.

Por revistaeyn.com Guatemala adquirió compromisos con Estados Unidos con el arancel cero al 70 % de los productos nacionales que se exportan a ese país como parte de un Acuerdo de Comercio Recíproco. Según detalló la ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, los temas más recurrentes en los aspectos en los que Guatemala se comprometió con EEUU fueron relacionados con la modernización y la facilitación de comercio.

"Lo que más se resaltó a lo largo de toda la negociación fue la necesidad de hacer nuestros trámites y todos los procesos más ágiles. Eso para nosotros como países no solo es necesario, sino que era algo que veníamos trabajando, creo que es una gran ventaja, competencia leal y reglas claras de mercado, comercio alineado a los estándares laborales, ambientales y sociales", precisó. Indicó que todo eso tiene que ser visto como algo ya existente y que tal vez no necesariamente estaba detallado en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y república Dominicana (DR-CAFTA) y ahora hay que tomarlo en cuenta, así como la seguridad económica.

BARRERAS AL COMERCIO

En cuanto a la reducción de las barreras al comercio, el Mineco detalló que se eliminan duplicidades regulatorias, como por ejemplo: las inspecciones innecesarias, usando metodologías basadas en riesgo y trámites costosos innecesarios. La entidad explicó que la facilitación de comercio permite el aumento de la inversión extranjera. El contar con el acuerdo firmado con EEUU otorga esa certeza jurídica de que las empresas que vengan a invertir en Guatemala continúen invirtiendo. En cuanto a la modernización institucional, se refiere al tema de la simplificación y digitalización. La ministra García dijo que se confirmó el compromiso de Guatemala en cuanto al cumplimiento de todo aquello que se había ya establecido en el DR-CAFTA.