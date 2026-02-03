Centroamérica & Mundo

Costa Rica sube a 3,9 % la proyección del crecimiento para 2026-2027

La actividad económica costarricense en el cuarto trimestre del 2025 creció 4,6% impulsada por la demanda interna. Dado ese comportamiento se estima que el PIB habría crecido 4,6 %, superior en 0,4 p.p. a lo previsto en octubre.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentó el Informe de Política Monetaria (IPM) en el cual se proyecta que para el bienio 2026-2027 el crecimiento económico promedio será de 3,9 %, ello significa una revisión al alza en ambos años con respecto a lo estimado en el IPM de octubre anterior. Para 2026 el crecimiento sería moderado (3,8 %) debido a la desaceleración de la demanda externa (luego del significativo crecimiento en el 2025 (4,6 %) y a la salida de algunas empresas de inversión directa.

La demanda interna presentaría mayor impulso, sustentado en la expansión del consumo de los hogares y la recuperación de la inversión. En 2027, la economía crecería 4 %, apunta el BCCR. Al efecto positivo de la demanda interna, se uniría la recuperación gradual de las exportaciones, en particular de los servicios. En el horizonte de proyección, el Producto Interno Bruto (PIB) se mantendría cerca de su nivel potencial, por lo cual no se anticipan presiones inflacionarias significativas asociadas a excesos de demanda agregada. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Con respecto a la actividad económica de Costa Rica, en el cuarto trimestre del 2025, creció 4,6 %, impulsada principalmente por la demanda interna. Dado ese comportamiento, se estima que en ese año el PIB habría crecido 4,6 %, superior en 0,4 p.p. a lo previsto en el informe de octubre pasado, y superior al crecimiento del año previo.