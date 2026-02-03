Costa Rica sube a 3,9 % la proyección del crecimiento para 2026-2027

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentó el Informe de Política Monetaria (IPM) en el cual se proyecta que para el bienio 2026-2027 el crecimiento económico promedio será de 3,9 %, ello significa una revisión al alza en ambos años con respecto a lo estimado en el IPM de octubre anterior.
Para 2026 el crecimiento sería moderado (3,8 %) debido a la desaceleración de la demanda externa (luego del significativo crecimiento en el 2025 (4,6 %) y a la salida de algunas empresas de inversión directa.
La demanda interna presentaría mayor impulso, sustentado en la expansión del consumo de los hogares y la recuperación de la inversión. En 2027, la economía crecería 4 %, apunta el BCCR. Al efecto positivo de la demanda interna, se uniría la recuperación gradual de las exportaciones, en particular de los servicios.
En el horizonte de proyección, el Producto Interno Bruto (PIB) se mantendría cerca de su nivel potencial, por lo cual no se anticipan presiones inflacionarias significativas asociadas a excesos de demanda agregada.
Con respecto a la actividad económica de Costa Rica, en el cuarto trimestre del 2025, creció 4,6 %, impulsada principalmente por la demanda interna. Dado ese comportamiento, se estima que en ese año el PIB habría crecido 4,6 %, superior en 0,4 p.p. a lo previsto en el informe de octubre pasado, y superior al crecimiento del año previo.
En cuanto a las operaciones del país con el resto del mundo, en el cuarto trimestre del 2025 el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a 0,1 % del PIB. Con este resultado, se estima que al término del año la cuenta corriente haya acumulado un déficit equivalente a 0,7 % del PIB, inferior en 0,2 p.p. al registrado un año antes, señala el BCCR.
Para el bienio 2026-2027, se proyecta que el déficit de la cuenta corriente se ubique, en promedio, en 1,3 % del PIB, superior al estimado para 2025. Este aumento estaría determinado, primordialmente, por la reducción del superávit agregado de la cuenta de servicios y de ingreso secundario, toda vez que se espera una caída del déficit conjunto de la cuenta de bienes y de ingreso primario.