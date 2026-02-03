Finanzas

Ranking del crecimiento de la deuda pública en Centroamérica en 2025

Guatemala y Panamá encabezan el crecimiento porcentual de la deuda pública, a finales de 2025, utilizada por sus respectivos gobiernos para financiar proyectos o compromisos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El crecimiento de la deuda pública volvió a colocarse en el centro del debate económico en Centroamérica durante 2025. Aunque todos los países de la región recurrieron al endeudamiento para cubrir compromisos fiscales y financiar programas públicos, el ritmo de aumento no fue uniforme. Un repaso por las cifras oficiales permite establecer un ranking regional de crecimiento porcentual y entender las distintas dinámicas detrás de cada caso.

Guatemala encabezó la lista como el país con la mayor expansión interanual de su deuda pública. Al cierre de septiembre de 2025, el saldo total alcanzó los US$33.089 millones, con un aumento de 13,67 % frente al mismo periodo del año anterior. Incluso un mes antes, en agosto, la deuda ya mostraba un crecimiento significativo de 10,49 % y equivalía al 26 % del producto interno bruto (PIB). Este acelerado incremento refleja una estrategia fiscal más activa, con mayor uso del crédito público en comparación con sus vecinos.

En segundo lugar aparece Panamá, cuyo endeudamiento siguió aumentando pese a una estrategia más cautelosa frente a los mercados internacionales. El país cerró 2025 con una deuda pública acumulada de US$59.349,3 millones, lo que implicó un incremento anual de 10,4 % respecto a 2024. Aunque el nuevo gobierno optó por reducir las emisiones de bonos externos ante el alto costo del financiamiento global, el uso de préstamos directos y deuda interna permitió cubrir las necesidades fiscales, manteniendo una fuerte dependencia del endeudamiento externo. El tercer escalón del ranking corresponde a El Salvador, con un crecimiento de 4,6 % en su deuda pública tradicional —sin incluir los compromisos con el sistema de pensiones— que alcanzó US$22.651,33 millones a noviembre de 2025. Sin embargo, al sumar la deuda con los fondos privados de pensiones, el panorama se vuelve más complejo y llega a US$33.892 millones y un crecimiento de 5,1 %: estos pasivos crecieron 6,8 % en el año y superaron los US$11.241 millones, reflejando una carga fiscal que continúa expandiéndose de forma estructural.