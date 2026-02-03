Panamá aumentará 30 vuelos adicionales a Canadá por la Copa del Mundo

La medida —resultado de reuniones entre autoridades panameñas y sus homólogas canadienses— responde al “masivo interés” de la afición panameña por acompañar a la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) anunció la aprobación de 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto, que estarán vigentes exclusivamente entre el 13 y el 28 de junio de 2026.

Según el comunicado oficial, la ampliación operativa se materializa tras una solicitud extraordinaria de la aerolínea Copa Airlines, buscando cubrir el notable incremento en la demanda de pasajeros generado por los compromisos deportivos del país en la cita mundialista.

La decisión confirma lo anticipado por el director general de la AAC, Rafael Bárcenas, en su intervención durante el Foro Económico de la CAF. Bárcenas explicó entonces que elevaría una petición formal de “Gobierno a Gobierno” para facilitar la ampliación de frecuencias aéreas y así ofrecer más opciones de transporte a los fanáticos panameños.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

La resolución de la AAC se interpreta como una respuesta directa a esa petición y a la coordinación con autoridades canadienses para abrir temporalmente capacidad aérea entre ambos países. Fuentes oficiales señalaron que la medida pretende además minimizar la presión sobre la red regular de vuelos y evitar sobreprecios en el mercado secundario.

En su comunicado, la AAC subraya que con este logro reafirma su compromiso de gestionar “soluciones ágiles y estratégicas” que beneficien a los usuarios y fortalezcan la presencia de Panamá en eventos de relevancia internacional. Para las autoridades, el incremento de frecuencias no solo atiende una demanda puntual por el torneo, sino que también puede traducirse en beneficios colaterales: mayor movimiento turístico, ingresos para el sector servicios y fortalecimiento de la posición de Panamá como hub aéreo en la región.