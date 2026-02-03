Empresas & Management

EXCLUSIVO. El estudio que revela el nuevo contrato social entre marcas sostenibles y el mercado en Centroamérica

Más que un diagnóstico, Marcas y Empresas Sostenibles en Centroamérica 2026 es una herramienta estratégica para las empresas: muestra, desde la voz del consumidor, cómo las acciones en sostenibilidad impactan en la confianza, la reputación y la elección de marca. Un insumo clave para tomar decisiones de negocio basadas en evidencia real del mercado.

Por Pablo Balcáceres – Estrategia & Negocios Hoy, en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, la sostenibilidad puede impulsar o frenar el crecimiento de una empresa. No se trata de discurso ni de intención, sino de percepción del mercado. Esa es una de las principales conclusiones de la primera edición del estudio Marcas y Empresas Sostenibles en Centroamérica 2026, elaborado por Kantar Mercaplan para Revista Estrategia & Negocios (E&N), presentado en exclusiva en la edición impresa de este mes. Se trata del único estudio en la región que aborda la sostenibilidad desde la percepción real de los consumidores, alejándose de enfoques declarativos, acciones cosméticas o prácticas de greenwashing. El estudio funciona como un espejo del impacto que las acciones de las empresas generan en el mercado, convirtiéndose en una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

“En Centroamérica, la sostenibilidad deja de ser un atributo deseable para convertirse en un factor que condiciona la confianza, la reputación y, cada vez más, la elección de una marca”, señala Julia González Treglia, Sustainable Transformation Director de Kantar Mercaplan. “La sostenibilidad ya forma parte del nuevo contrato social entre marcas y personas, y entender cómo se construye esa percepción es clave para competir en la región”.

Una demanda clara del mercado

Los hallazgos del estudio evidencian una demanda explícita de acción por parte de las empresas. El involucramiento real en temas sociales, económicos y medioambientales puede impulsar el crecimiento de las organizaciones.

Un 72% de los encuestados afirma haber dejado de comprar productos o servicios debido a un impacto ambiental o social negativo percibido. El 76% declara buscar activamente marcas y empresas que compensen su impacto medioambiental y manifiesta disposición a invertir tiempo y dinero en aquellas que intentan “hacer el bien”. Estos datos confirman que la sostenibilidad ya no es un diferencial opcional, sino un driver de decisión de consumo.

Un termómetro regional, con rigor metodológico

Marcas y Empresas Sostenibles 2026 se posiciona como un termómetro regional sobre el grado de sostenibilidad alcanzado por las empresas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El estudio se desarrolló a finales de 2025 bajo una metodología cuantitativa, con 2.139 entrevistas online autoaplicadas, de aproximadamente 20 minutos de duración, a hombres y mujeres de 18 a 60 años, de distintos niveles socioeconómicos. La muestra fue distribuida de forma equilibrada entre los siete países, asegurando comparabilidad y profundidad analítica.

Como marco conceptual, Kantar Mercaplan tomó como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, adaptándolos a 12 temáticas directamente vinculadas a la vida cotidiana de los consumidores de la región.

De lo general a lo estratégico: cómo se mide la sostenibilidad

El estudio se estructura en capas que permiten una lectura integral y accionable: Contexto de la sostenibilidad Explora los principales problemas sociales y ambientales percibidos en cada país, las actitudes sostenibles de los consumidores y la identificación de las marcas y empresas más sostenibles. -Impacto social Evalúa el rol percibido de las empresas en temas como pobreza, salud y bienestar, hambre y educación.

-Impacto económico Analiza la contribución empresarial en empleo incluyente, trabajo digno, producción responsable y desarrollo local. -Impacto medioambiental Mide la percepción sobre acciones vinculadas a deforestación, contaminación y entornos limpios, agua y saneamiento, y ciudades sostenibles.

La agenda del consumidor

Entre los problemas más relevantes detectados en la región, la deforestación se mantiene entre las tres principales preocupaciones en cinco de los siete países analizados. A ello se suman el exceso de basura, la contaminación de los ecosistemas y recursos hídricos, el desempleo y la falta de acceso a educación de calidad.

Una herramienta estratégica