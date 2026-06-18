Naviera Maersk no reanudará el tránsito por el estrecho de Ormuz hasta que sea seguro

POR EFE

La naviera danesa Maersk informó este jueves de que no reanudará el tránsito por el estrecho de Ormuz hasta que esté garantizada la seguridad, a pesar de la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

"La seguridad de nuestra tripulación, nuestros barcos y las mercancías de nuestros clientes siguen siendo nuestra principal prioridad", señaló Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores en el mundo, en un comunicado enviado al canal danés TV2.

Maersk considera el acuerdo un paso importante para acabar con el conflicto armado iniciado en febrero y cree que puede crear estabilidad a largo plazo en Oriente Medio y mejores condiciones para garantizar el tránsito marítimo libre en la zona.

"El acuerdo supone además una evolución positiva con respecto a encontrar una solución para los barcos comerciales que se encuentran actualmente en el golfo Pérsico", apuntó la naviera, que sigue de cerca cómo evoluciona la situación.

Maersk cuenta en la actualidad con cinco cargueros en el golfo Pérsico, incluyendo los que son de su propiedad y los que navegan contratados por la empresa.

Otras grandes navieras, como la alemana Hapag-Lloyd o la japonesa Mitsui OSK, también se han mostrado cautas a la hora de reanudar el tránsito antes de que esté garantizada la seguridad.

El Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), la mayor patronal a nivel mundial del sector naviero, había insistido a principios de semana de que sigue considerando arriesgada la navegación por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán anunciaron el domingo un memorando de entendimiento que contempla el cese de hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

La guerra comenzó en febrero con una ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó una escalada regional que incluyó ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases estadounidenses, además del cierre de Ormuz.