Nissan exportará a Japón el todoterreno que fabrica en Estados Unidos

POR EFE

Nissan anunció este martes que empezará a exportar en 2027 vehículos fabricados en Estados Unidos a Japón, la primera vez en más de 25 años que el fabricante nipón vende en el país asiático modelos producidos exclusivamente para el mercado norteamericano.

La comercialización del Murano estadounidense en Japón será posible gracias al acuerdo al que llegaron Washington y Tokio en febrero de este año para reconocer la certificación de los vehículos producidos en Norteamérica.

El convenio sobre certificación es parte del pacto comercial entre las dos naciones para rebajar los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, a sus socios comerciales.

El presidente y consejero delegado de Nissan, Iván Espinosa, señaló en un comunicado que el todoterreno SUV Murano, que se produce en la planta que el fabricante tiene en la localidad de Smyrna, en Tennessee, empezará a venderse en Japón a principios del año próximo.