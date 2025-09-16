Nissan y Mitsubishi alistan el lanzamiento de nuevos vehículos eléctricos

Empresas & Management

Los miembros de la alianza destacaron su apuesta por Ampere, la filial de eléctricos de Renault, para "apoyarse en su ecosistema robusto y competitivo", según indicaron en un comunicado.

Por Agencia EFE Los consejeros delegados de Nissan, Iván Espinosa, y de Mitsubishi, Takao Kato, escenificaron el lanzamiento de la producción de un modelo eléctrico de cada una de sus marcas en la planta francesa de Renault en Douai, que estarán destinados al mercado europeo. Espinosa y Kato mantuvieron en Douai el primer encuentro físico de la dirección operativa de la alianza que forman con Renault a la que asistió el nuevo responsable ejecutivo del grupo francés, François Provost, con la vista puesta en sus planes comunes para ofrecer vehículos eléctricos para la clientela europea.

Los miembros de la alianza destacaron su apuesta por Ampere, la filial de eléctricos de Renault, para "apoyarse en su ecosistema robusto y competitivo", según indicaron en un comunicado. La planta de Douai, en el norte de Francia y dedicada por entero a los coches eléctricos desde mayo de 2023, va a empezar a ensamblar el nuevo Nissan Micra y el Mitsubishi Eclipse Cross de nueva generación, cuyos lanzamientos comerciales están previstos para finales de 2025. El Eclipse Cross BEV, cuyas características detalladas se comunicarán este jueves, será el primer vehículo eléctrico de Mitsubishi para Europa y el primero de la marca japonesa fabricado en Francia. En la factoría de Douai, Renault ha invertido 550 millones de euros para una nueva línea con dos plataformas modulares de coches eléctricos que está complementada por una nueva planta de ensamblaje de baterías.