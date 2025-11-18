Ford venderá vehículos usados a través de Amazon en EEUU

Empresas & Management

POR EFE Ford ha empezado a vender vehículos usados de algunos de sus concesionarios en EEUU en la web de Amazon, tras llegar a un acuerdo con el gigante del comercio que también permite a los consumidores obtener financiación a través de internet para cerrar la operación. El acuerdo inicialmente está limitado a los vehículos certificados en concesionarios de Los Ángeles, Seattle y Dallas, pero Ford señaló en un comunicado que planea ampliarlo a otros mercados en el futuro. Los consumidores pueden ojear el inventario a la venta a través de Amazon Autos, "completar en línea la mayor parte del papeleo y programar la fecha de recogida del vehículo seleccionado".

Todos los vehículos en Amazon Autos son parte del programa de certificación Ford Blue Advantage, que incluye una garantía de devolución del dinero de 14 días o 1.000 millas (1.600 kilómetros). Los vehículos usados certificados por Ford están divididos en tres categorías: Certificación Oro, para aquellos automóviles de menos de seis años de antigüedad con menos de 80.000 millas; Certificación Azul, para los que tienen hasta 10 años de antigüedad y menos de 150.000 millas; y Certificación Vehículo Eléctrico, para VE con menos de seis años y hasta 80.000 millas. Amazon Autos ya anunció hace dos años que permitiría a los concesionarios de los fabricantes de automóviles vender su inventario a través de su web. La surcoreana Hyundai fue la primera empresa que entró en el programa del gigante del comercio por internet aunque en este caso son automóviles nuevos. A principios de año, Amazon Autos también llegó a un acuerdo similar con la empresa de alquiler Hertz. Las compañías de alquiler de vehículos se desprenden de parte de sus flotas a través de subastas, un sistema que permite la venta masiva de unidades pero que reduce el precio unitario.