Reaseguradoras latinoamericanas navegan en mercado más débil, pero con capital sólido

Finanzas

Por revistaeyn.com El reaseguro en Latinoamérica vive un momento de tensiones y oportunidades, según un informe de Fitch Ratings. La amplia capacidad global disponible está ejerciendo una presión considerable sobre las tarifas, intensificando la competencia de precios y erosionando los márgenes técnicos de las reaseguradoras locales y extranjeras que operan en la región. Los grandes actores mundiales pueden volcar más capital hacia el mercado latinoamericano, especialmente en el segmento de catástrofes inmobiliarias, con el objetivo de ganar cuota y diversificar carteras.

Frente a este entorno competitivo, las reaseguradoras latinoamericanas están navegando con relativa solidez: disponen de capital robusto y emplean contratos de retrocesión efectivos para gestionar la volatilidad, dice Fitch Ratings. Las tasas de interés, aunque muestran señales de descenso, permanecen en niveles elevados y ayudan a compensar el posible deterioro del desempeño técnico, aportando rendimientos financieros que amortiguan las presiones en sus resultados operativos. Aun así, el sector está expuesto a riesgos macroeconómicos y políticos; el riesgo soberano influye en las agencias de calificación y cualquier empeoramiento en las notas crediticias nacionales podría trasladarse a las calificaciones de las compañías de reaseguro. Una preocupación estructural es la profunda brecha de protección que enfrenta la región. De los US$21.800 millones en pérdidas registradas en 2024, apenas alrededor del 10 % estaban asegurados, lo que evidencia una baja penetración de seguros frente a una alta vulnerabilidad ante catástrofes. La información sobre pérdidas es a menudo deficiente y tardía, lo que dificulta la evaluación precisa del riesgo y subraya la necesidad de mejorar la transparencia regulatoria y los mecanismos de reporte.