Ofrecen comprar navegador Chrome por US$34.500 millones

La oferta de Perplexity supera considerablemente su propia valoración, estimada en US$18.000 millones. No obstante, la compañía anotó a The Wall Street Journal (WSJ) que varios inversores acordaron respaldar la transacción en su totalidad.

La empresa de inteligencia artificial (IA) Perplexity ofreció comprar el navegador Chrome de Google por US$34.500 millones, de acuerdo con medios especializados.

Esta oferta se produce cuando el juez federal Amit Mehta está considerando la posibilidad de obligar a Google a vender el navegador para debilitar su dominio sobre las búsquedas web.

El año pasado, Mehta dictaminó que Google monopolizaba ilegalmente el mercado de las búsquedas y se espera que este mes el juez se pronuncie sobre cómo restablecer la competencia.

En tanto, según WSJ, la oferta podría ser un intento de indicar al juez que hay un comprador interesado, en caso de que fuerce la venta.

El medio señala que Perplexity envió hoy una carta dirigida a Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet -la empresa matriz de Google- afirmando que su oferta de compra de Chrome está "diseñada para satisfacer una medida antimonopolio en el más alto interés público, al colocar Chrome en manos de un operador independiente y competente".