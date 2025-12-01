OpenAI adquiere participación en Thrive Holdings para acelerar adopción de IA empresarial

El papel de la tecnológica en Thrive Holdings se enfocará en los servicios de contabilidad y tecnologías de la información (TI) , puesto que estas funciones conllevan un gran volumen de trabajo, de acuerdo con OpenAI.

OpenAI integrará sus equipos de investigación, producto e ingeniería en las empresas de Thrive Holdings para optimizar su adopción de IA y mejorar su rentabilidad, según un comunicado de la compañía.

La tecnológica OpenAI anunció este lunes que adquirió una participación en la firma de capital de inversión Thrive Holdings con el fin de acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA) empresarial.

Las empresas no aportaron detalles sobre el valor económico de esta asociación, que OpenAI espera "sirva de modelo para que empresas e industrias de todo el mundo puedan colaborar estrechamente" con la tecnológica.

Thrive Holdings, fundada en abril por uno de sus principales inversores, Thrive Capital, opera negocios "en sectores críticos" en los que la tecnología "puede aportar un valor estratégico a los empleados y clientes", según su página web.

"Esta colaboración busca demostrar lo que se puede lograr cuando la investigación y la IA de vanguardia se implementan rápidamente para revolucionar la forma en que las empresas trabajan e interactúan con los clientes", apunta en el comunicado el director de operaciones de OpenAI, Brad Lightcap.

Por su parte, el director ejecutivo y fundador de Thrive Holdings, Joshua Kushner, subraya en la nota su "entusiasmo" por integrar los modelos, productos y servicios de OpenAI "en sectores que creemos que tienen un enorme potencial para beneficiarse de la innovación y la adopción tecnológica”.

También hoy, OpenAI anunció una colaboración con la empresa de consultoría Accenture, que equipará a decenas de miles de sus empleados con ChatGPT Enterprise, según un comunicado.

En concreto, esta herramienta estará integrada en las labores de consultoría, operaciones y entrega de Accenture, y ambas empresas elaborarán soluciones empresariales centradas en áreas como atención al cliente, la cadena de suministro o las finanzas.

Con este acuerdo, OpenAI será uno de los principales socios de Accenture en su próxima generación de servicios impulsados por IA.