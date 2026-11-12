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OpenAI amplía la presencia de ChatGPT Ads en mercados de Latinoamérica

Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph, señaló que la alianza permitirá a los anunciantes trabajar con OpenAI mediante equipos que hablan su mismo idioma, ofrecen facturación en moneda local y cuentan con infraestructura para facilitar los pagos y el acceso a crédito.

  • OpenAI amplía la presencia de ChatGPT Ads en mercados de Latinoamérica

    Aleph se convierte en el socio exclusivo de OpenAI para comercializar sus soluciones publicitarias en estos territorios. Foto de iStock
2026-11-12

Por revistaeyn.com

OpenAI amplió la disponibilidad de su plataforma publicitaria ChatGPT Ads a 44 países, incluidos 14 mercados de Latinoamérica, mediante un acuerdo de reventa exclusiva con Aleph, compañía que ofrecerá a las marcas y agencias servicios de contratación, facturación y asistencia comercial a escala local.

La alianza permitirá que anunciantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay accedan a ChatGPT Ads mediante equipos locales, con opciones de pago en moneda nacional y acompañamiento durante el proceso de incorporación.

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El acuerdo también contempla 16 mercados de Europa y Asia Central, 10 de Medio Oriente y África y cuatro de Asia-Pacífico. De esta manera, Aleph se convierte en el socio exclusivo de OpenAI para comercializar sus soluciones publicitarias en estos territorios.

La incorporación de estos mercados busca facilitar el acceso de empresas y agencias a un nuevo entorno publicitario basado en inteligencia artificial, en el que los usuarios recurren a ChatGPT para investigar, aprender, explorar alternativas y tomar decisiones.

Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph, señaló que la alianza permitirá a los anunciantes trabajar con OpenAI mediante equipos que hablan su mismo idioma, ofrecen facturación en moneda local y cuentan con infraestructura para facilitar los pagos y el acceso a crédito.

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Según lo establecido en el acuerdo, las empresas que contraten los servicios a través de Aleph recibirán facturación local, asistencia durante la incorporación a la plataforma y soporte de primera línea en sus respectivos mercados.

La expansión representa un nuevo paso en la estrategia de OpenAI para desarrollar su negocio publicitario fuera de sus mercados iniciales y ampliar las oportunidades comerciales vinculadas con ChatGPT.

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