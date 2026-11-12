OpenAI amplía la presencia de ChatGPT Ads en mercados de Latinoamérica

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Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph, señaló que la alianza permitirá a los anunciantes trabajar con OpenAI mediante equipos que hablan su mismo idioma, ofrecen facturación en moneda local y cuentan con infraestructura para facilitar los pagos y el acceso a crédito.

Por revistaeyn.com OpenAI amplió la disponibilidad de su plataforma publicitaria ChatGPT Ads a 44 países, incluidos 14 mercados de Latinoamérica, mediante un acuerdo de reventa exclusiva con Aleph, compañía que ofrecerá a las marcas y agencias servicios de contratación, facturación y asistencia comercial a escala local. La alianza permitirá que anunciantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay accedan a ChatGPT Ads mediante equipos locales, con opciones de pago en moneda nacional y acompañamiento durante el proceso de incorporación.

El acuerdo también contempla 16 mercados de Europa y Asia Central, 10 de Medio Oriente y África y cuatro de Asia-Pacífico. De esta manera, Aleph se convierte en el socio exclusivo de OpenAI para comercializar sus soluciones publicitarias en estos territorios. La incorporación de estos mercados busca facilitar el acceso de empresas y agencias a un nuevo entorno publicitario basado en inteligencia artificial, en el que los usuarios recurren a ChatGPT para investigar, aprender, explorar alternativas y tomar decisiones. Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph, señaló que la alianza permitirá a los anunciantes trabajar con OpenAI mediante equipos que hablan su mismo idioma, ofrecen facturación en moneda local y cuentan con infraestructura para facilitar los pagos y el acceso a crédito.