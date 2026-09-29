OpenAI lanza un sistema de agentes de IA para delegar tareas cotidianas

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A diferencia de un simple bot de conversación, los sistemas Dots están concebidos para asumir flujos de trabajo enteros, tales como gestionar correos electrónicos, coordinar calendarios, preparar facturas o resolver fallos de programación.

Por Agencia EFE La tecnológica OpenAI presentó Dots, su nueva plataforma de agentes "siempre activos" personalizados impulsada por su modelo de inteligencia artificial (IA) GPT-6 Astra, diseñada para ejecutar tareas complejas de forma autónoma tanto en el entorno laboral como en la vida cotidiana. "Queremos que se perciba como algo mágico que simplemente sucede por ti, sin que tengas que pedirlo. Así que hoy presentamos Dots", afirmó el director ejecutivo de la tecnológica, Sam Altman, durante la apertura de la conferencia anual DevDay.

El líder de la compañía enfatizó que esta herramienta da a los usuarios "superpoderes" de productividad y reduce la dependencia de las pantallas: "Siento que por fin he recuperado parte de mi atención; ya no me siento tan enganchado al teléfono". OpenAI anunció que Dots comenzará a implementarse para los suscriptores de sus planes Pro, Business Premium y Enterprise, acompañado del nuevo espacio de trabajo colaborativo 'ChatGPT Space'.

El lanzamiento, no obstante, estuvo marcado por tropiezos técnicos durante la demostración en directo, en la que una de las funciones del agente no respondió adecuadamente. El despliegue de Dots busca competir directamente con las soluciones de asistentes y agentes de gigantes tecnológicos como Meta (con su asistente Muse, que ha superado los 600.000 usuarios activos diarios en EE. UU.) y Google (con Gemini Spark), así como alternativas de código abierto como OpenClaw.