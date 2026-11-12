La IA agiliza la contratación internacional, pero lo complejo requiere supervisión humana

Por Agencia EFE
Las herramientas de inteligencia artificial (IA) aplicadas a la contratación internacional pueden ofrecer referencias sobre salarios y prestaciones, pero los casos complejos requieren supervisión humana, explicó Françoise Brougher, consejera delegada de Pebl, un empleador formal internacional
En una entrevista realizada en el marco de Web Summit de Lisboa que se celebra esta semana, Brougher describió la IA de Pebl como una herramienta que organiza información antes dispersa entre bases de datos y la experiencia de los empleados.
Concretamente, su servicio principal es el de empleador formal, que asume tareas como la elaboración de las nóminas y la gestión laboral local, mientras que cada empresa cliente dirige el trabajo diario. También ofrece servicios de nómina internacional y herramientas de contratación con IA.
La empresa, que antes se llamaba Velocity Global y cambio su nombre en septiembre de 2025, asegura tener más de 1.500 clientes en todo el mundo y operar en 185 países.
Preguntada por los límites de la IA en decisiones sobre contratación o nóminas, Brougher explicó que el sistema se apoya en una base de conocimiento propia para ofrecer referencias salariales e información sobre beneficios obligatorios.
Para algunas prestaciones presenta opciones delimitadas. Así por ejemplo, si la IA no responde adecuadamente o el usuario repite una pregunta, la consulta pasa a una persona. Como ejemplo, citó la compra de una empresa en Brasil por otra española, que implicó trabajadores con contratos, prestaciones y vacaciones acumuladas.
Preguntada sobre quién corrige una nómina equivocada, la directiva de Pebl respondió que la compañía mantiene supervisión humana y que el trabajador puede contactar con ella para que sea una persona quien solucione un problema.
Brougher, que atribuyó algunos errores, por ejemplo, a cambios de cuenta bancaria no comunicados por los empleados, no precisó el plazo de resolución ni cómo se compensa un pago incompleto.
Pebl opera como empleador formal en el país de contratación, concretamente gestiona tareas locales como la nómina, mientras la empresa cliente dirige el trabajo diario. Con toda la información, la herramienta puede incorporar a un trabajador en 24 horas -si bien los trámites migratorios pueden alargar el proceso- a diferencia del periodo de dos a seis meses que puede requerir abrir una entidad.
El modelo permite probar un mercado sin constituir de inmediato una filial, asguró Brougher, quien detalló que una empresa puede plantearse abrirla cuando su actividad esté consolidada.
Pebl ofrece también referencias de mercado con impuestos y prestaciones incluidos, y orienta sobre países donde encontrar determinados perfiles.
Al abordar las diferencias salariales entre países, la consejera delegada explicó que la compañía dispone de datos sobre sus condiciones y la oferta de talento, una información de referencia que es actualizada permanentemente para cada mercado y tipo de puesto.
Preguntada sobre la ventajas de contratar en paises como España o Portugal, Brougher citó el acceso a profesionales locales, redes comerciales y talento especializado.
Françoise Brougher aseguró que las tecnológicas buscan en Europa personas para revisar y etiquetar datos destinados a entrenar modelos de lenguaje, una labor que requiere perfiles cada vez más cualificados.