La IA agiliza la contratación internacional, pero lo complejo requiere supervisión humana

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Preguntada por los límites de la IA en decisiones sobre contratación o nóminas, Françoise Brougher, consejera delegada de Pebl explicó que el sistema se apoya en una base de conocimiento propia para ofrecer referencias salariales e información sobre beneficios obligatorios.

Por Agencia EFE Las herramientas de inteligencia artificial (IA) aplicadas a la contratación internacional pueden ofrecer referencias sobre salarios y prestaciones, pero los casos complejos requieren supervisión humana, explicó Françoise Brougher, consejera delegada de Pebl, un empleador formal internacional En una entrevista realizada en el marco de Web Summit de Lisboa que se celebra esta semana, Brougher describió la IA de Pebl como una herramienta que organiza información antes dispersa entre bases de datos y la experiencia de los empleados.

Concretamente, su servicio principal es el de empleador formal, que asume tareas como la elaboración de las nóminas y la gestión laboral local, mientras que cada empresa cliente dirige el trabajo diario. También ofrece servicios de nómina internacional y herramientas de contratación con IA. La empresa, que antes se llamaba Velocity Global y cambio su nombre en septiembre de 2025, asegura tener más de 1.500 clientes en todo el mundo y operar en 185 países. Preguntada por los límites de la IA en decisiones sobre contratación o nóminas, Brougher explicó que el sistema se apoya en una base de conocimiento propia para ofrecer referencias salariales e información sobre beneficios obligatorios. Para algunas prestaciones presenta opciones delimitadas. Así por ejemplo, si la IA no responde adecuadamente o el usuario repite una pregunta, la consulta pasa a una persona. Como ejemplo, citó la compra de una empresa en Brasil por otra española, que implicó trabajadores con contratos, prestaciones y vacaciones acumuladas. Preguntada sobre quién corrige una nómina equivocada, la directiva de Pebl respondió que la compañía mantiene supervisión humana y que el trabajador puede contactar con ella para que sea una persona quien solucione un problema.