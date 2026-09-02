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Oro, joyas y relojes: refugio tangible ante la inestabilidad global (pero tiene límites)

La inflación, el riesgo geopolítico y la volatilidad financiera impulsan la búsqueda de activos capaces de preservar patrimonio fuera de los mercados tradicionales. Pero no todo lo que brilla ofrece la misma liquidez, protección ni capacidad de revalorización.

Por: Revistaeyn.com Cuando la confianza en las monedas, los bonos o las acciones pierde firmeza, el patrimonio vuelve a buscar refugio en objetos que pueden tocarse. El oro físico, las joyas de alta gama y determinados relojes de lujo están recuperando protagonismo como instrumentos de conservación de capital frente a una economía mundial atravesada por inflación persistente, tensiones geopolíticas y elevados niveles de deuda. El fenómeno, sin embargo, exige establecer diferencias. Un lingote certificado, una joya comercial y un reloj de colección pueden compartir una apariencia de riqueza tangible, pero no tienen la misma liquidez, estructura de precios ni capacidad para proteger al inversor. El oro continúa siendo el activo de referencia. Las joyas y la alta relojería, en cambio, incorporan componentes más difíciles de valorar: marca, rareza, estado de conservación, procedencia, demanda de coleccionistas y autenticidad. La distinción adquiere relevancia en una jornada que también recuerda que ningún refugio está libre de volatilidad. Este 2 de septiembre, el oro al contado se movía alrededor de los US$4.337 por onza troy, después de haber caído desde los US$4.655 registrados el 25 de agosto. La plata cotizaba cerca de US$64,37; el platino, en US$1.743,61, y el paladio rondaba los US$1.328, según datos del mercado recopilados durante la jornada. La corrección del oro se produjo en medio del fortalecimiento del dólar, el aumento de los rendimientos de la deuda estadounidense y la posibilidad de una política monetaria más restrictiva. Los futuros del metal en Nueva York llegaron a caer hasta aproximadamente US$4.348 por onza, acumulando un retroceso cercano al 6 % en tres sesiones y alejándose del máximo de US$5.318,40 alcanzado en enero. Esta caída no invalida su condición de activo defensivo. Más bien revela una de sus limitaciones: el oro no genera intereses. Cuando suben los rendimientos reales de los bonos, aumenta el costo de oportunidad de mantener un activo que depende exclusivamente de su apreciación.

Un refugio que también puede caer

La aparente contradicción —más tensión geopolítica, pero menor precio del oro— tiene una explicación financiera. El encarecimiento de la energía eleva las expectativas de inflación y puede obligar a los bancos centrales a mantener o aumentar las tasas. Esto fortalece al dólar y hace más atractivos los instrumentos de renta fija, dos movimientos que suelen presionar al oro. Por eso, el metal funciona mejor como una cobertura patrimonial de largo plazo que como una garantía contra cualquier caída inmediata del mercado. El Consejo Mundial del Oro considera que la inversión seguirá siendo el principal motor de la demanda durante el resto de 2026. La incertidumbre geopolítica, los temores inflacionarios y la escasez de alternativas convincentes en algunos mercados continúan respaldando la tenencia del metal. Los bancos centrales también permanecen como compradores netos. Para las autoridades monetarias, el oro no es una apuesta táctica, sino un mecanismo de diversificación de reservas y protección frente a riesgos financieros y geopolíticos. Esa demanda estructural ayuda a explicar por qué, pese a la reciente corrección, el precio todavía se mantiene más de 22 % por encima del nivel registrado un año atrás.

Del lingote a la joya

El llamado oro de inversión suele presentarse mediante lingotes de elevada pureza y monedas que cumplen determinadas condiciones de acuñación y contenido metálico. Su precio mantiene una relación relativamente directa con la cotización internacional, aunque el comprador debe asumir primas de comercialización, costos de custodia y diferencias entre el valor de compra y el de reventa. En la joyería comercial, esa relación es mucho menos eficiente. El precio pagado incluye diseño, manufactura, distribución, impuestos y margen de la tienda. Cuando el propietario necesita vender, es posible que el mercado solo reconozca el peso y la pureza del metal. Esto puede producir descuentos sustanciales frente al precio original. Una pieza adquirida por su diseño no necesariamente será valorada como tal durante una emergencia financiera. La alta joyería juega en otra categoría. Firmas como Cartier, Bulgari o Tiffany & Co. pueden añadir al valor del oro la fortaleza de la marca, la exclusividad del diseño y la escasez de determinadas colecciones. Pero ese mercado depende de certificados, procedencia comprobable, conservación y acceso a compradores especializados. En este segmento, una pieza no vale únicamente por el metal que contiene. Su historia puede elevar el precio, pero la falta de documentación también puede reducirlo drásticamente.

Los relojes no siempre marcan ganancias

La relojería de lujo presenta un atractivo similar. Algunos modelos escasos de Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet han alcanzado en el mercado secundario precios muy superiores a los originales. No obstante, esos casos excepcionales no representan al conjunto de la industria. Tras el auge especulativo de la pandemia, el mercado secundario de relojes atravesó una corrección considerable. El índice general de WatchCharts se encontraba en 2026 alrededor de 33 % por debajo de su máximo, aunque mostraba cierta recuperación interanual. El informe de inversiones de lujo de Knight Frank muestra precisamente un mercado más selectivo: la rareza, la procedencia y la calidad pesan más que la simple pertenencia de un objeto al universo del lujo. Además, el precio de reventa de un reloj depende de que conserve su caja, documentación, certificados, piezas originales y registro de mantenimiento. La ausencia de estos elementos puede provocar una depreciación significativa. La liquidez tampoco es inmediata. Encontrar al comprador adecuado, verificar la autenticidad y cerrar una operación puede demandar tiempo y el pago de comisiones a intermediarios o casas de subastas.

Patrimonio portátil, pero no invisible

Joyas y relojes presentan una cualidad particularmente valorada en periodos de incertidumbre: permiten concentrar una elevada cantidad de riqueza en objetos pequeños, transportables y ajenos a la infraestructura digital del sistema financiero. Esa portabilidad, sin embargo, viene acompañada de riesgos. El inversor debe contemplar la custodia, el seguro, la posibilidad de robo, la falsificación, la trazabilidad fiscal y las normas contra el lavado de dinero. La factura de compra, los certificados gemológicos y la acreditación del origen lícito pueden ser tan importantes para recuperar la inversión como la calidad del objeto. Sin estos documentos, un activo supuestamente valioso puede convertirse en una pieza difícil de comercializar.

No todos los refugios son iguales