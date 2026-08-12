Precio del oro se mantiene en su nivel más alto en más de dos meses

Por revistaeyn.com
El oro se mantiene prácticamente estable durante la jornada, después dealcanzar su nivel más alto en más de dos meses y tocar durante la sesión la zona de US$4,435 por onza.
Tras este avance, el metal precioso registró una moderada toma de ganancias y retrocedió hacia la zona de US$4,370 por onza, aunque continúa mostrando fortaleza en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, las expectativas sobre las tasas de interés y una sólida demanda de activos considerados refugio.
Antonio Di Giacomo, Analista Senior de Mercado de XS.com, señala que el movimiento reciente confirma que los compradores continúan defendiendo niveles elevados, después de varias sesiones de recuperación.
"El oro ha encontrado apoyo en el incremento de la aversión al riesgo provocado por las tensiones enMedio Oriente, mientras los inversionistas evalúan las posibilidades de una solución diplomática que permita normalizar completamente el tránsito energético por el Estrecho de Ormuz", dice Di Giacomo.
La falta de avances importantes mantiene una prima geopolítica incorporada en el precio del metal.
Otro elemento que continúa respaldando al oro es la demanda proveniente de China, especialmente las compras de su banco central. El Banco Popular de China volvió a incrementar sus reservas durante julio, reforzando una tendencia de acumulación que refleja el interés de las autoridades monetarias por diversificar sus activos internacionales.
"La demanda de bancos centrales se ha convertido en uno de los principales soportes estructurales del mercado del oro y podría seguir limitando correcciones importantes en los próximos meses", apunta Di Giacomo.
Sin embargo, el avance del metal precioso enfrenta presión por el comportamientode los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que recientemente alcanzaron máximos de aproximadamente una semana. Un incremento de los rendimientos normalmente representa un factor negativo para el oro, debido a queaumenta el costo de oportunidad de mantener un activo que no ofrece intereses.
Esta combinación entre demanda de refugio y mayores rendimientos explica en buena medida la consolidación observada después de alcanzar los US$4,435.