Finanzas

Precio del oro se mantiene en su nivel más alto en más de dos meses

El oro continúa mostrando una estructura relativamente sólida cerca de sus niveles más altos de los últimos dos meses, respaldado por la incertidumbre en Medio Oriente, las compras de China y la búsqueda de protección por parte de los inversionistas.

Por revistaeyn.com El oro se mantiene prácticamente estable durante la jornada, después dealcanzar su nivel más alto en más de dos meses y tocar durante la sesión la zona de US$4,435 por onza. Tras este avance, el metal precioso registró una moderada toma de ganancias y retrocedió hacia la zona de US$4,370 por onza, aunque continúa mostrando fortaleza en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, las expectativas sobre las tasas de interés y una sólida demanda de activos considerados refugio.

Antonio Di Giacomo, Analista Senior de Mercado de XS.com, señala que el movimiento reciente confirma que los compradores continúan defendiendo niveles elevados, después de varias sesiones de recuperación. "El oro ha encontrado apoyo en el incremento de la aversión al riesgo provocado por las tensiones enMedio Oriente, mientras los inversionistas evalúan las posibilidades de una solución diplomática que permita normalizar completamente el tránsito energético por el Estrecho de Ormuz", dice Di Giacomo. La falta de avances importantes mantiene una prima geopolítica incorporada en el precio del metal. Otro elemento que continúa respaldando al oro es la demanda proveniente de China, especialmente las compras de su banco central. El Banco Popular de China volvió a incrementar sus reservas durante julio, reforzando una tendencia de acumulación que refleja el interés de las autoridades monetarias por diversificar sus activos internacionales.